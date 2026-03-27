Παπαδούρης για αποχώρηση της Ττάκκα: Μας ενημέρωσε ότι έκανε δεύτερες σκέψεις, αναπληρώσαμε το κενό (ηχητικό)

Ο επικεφαλής των Οικολόγων ανέφερε ότι ο νέος εκλεκτός του Κινήματος θα ανακοινωθεί όταν επικυρωθεί από την επαρχιακή συνέλευση.

Αναπλήρωσαν το κενό στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος Οικολόγων μετά από το αλαλούμ που ξέσπασε με υποψήφια του κόμματος, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα Παρασκευή από τη ΔΗΠΑ ως υποψήφια στην επαρχία Αμμοχώστου, δύο εβδομάδες αφού οι Οικολόγοι είχαν ανακοινώσει την Ιζαμπέλλα Ττάκκα στο δικό τους ψηφοδέλτιο.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 & 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο επικεφαλής των Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε ότι ενημερώθηκε πριν από τέσσερις ημέρες από την ίδια την Ιζαμπέλλα Ττάκκα ότι έκανε δεύτερες σκέψεις.

«Δεν μπήκα στη διαδικασία να ρωτήσω κάτι περεταίρω. Αν κάποιος φύγει, το κάνει επειδή θέλει. Από εκεί και πέρα ήταν ξεκάθαρη η θέση μου, αν δεν υπάρχει αυτή η προθυμία, καλό είναι να το ξέρουμε για να προχωρήσουμε, γιατί κι εμείς κλείνουμε τις επόμενες ημέρες τα ψηφοδέλτιά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδούρης.

Όσο για το κενό που αφήνει πίσω της η κα. Ττάκκα, ο επικεφαλής των Οικολόγων ανέφερε ότι αναπληρώθηκε και ο νέος εκλεκτός του Κινήματος θα ανακοινωθεί όταν επικυρωθεί από την επαρχιακή συνέλευση.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του κ. Παπαδούρη:

