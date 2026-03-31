«Αρρωστημένες δηλώσεις»: Τι λέει ο δικαστής που πρωταγωνιστεί στο άρθρο του Δρουσιώτη

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μιχάλης Χριστοδούλου, μετά τη μακροσκελή ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη.

Σε επικοινωνία του «Π» με τον συνταξιούχο πλέον δικαστή, ο ίδιος ανέφερε ότι «ένας άνθρωπος με IQ πάνω από 50 μπορεί να αντιληφθεί το συνονθύλευμα αρρωστημένων δηλώσεων» που, όπως υποστηρίζει, περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα του κ. Δρουσιώτη, δημοσιογράφου/συγγραφέα και υποψήφιου βουλευτή με το Volt.

Αναφορικά με ισχυρισμούς γυναίκας που παρουσιάζεται ως «Σάντη», σύμφωνα με τους οποίους απέκτησε τρία παιδιά μαζί του – εκ των οποίων το ένα φέρεται να έχει αποβιώσει – ο κ. Χριστοδούλου κάλεσε τους δημοσιογράφους να εντοπίσουν τα παιδιά «για να τους στείλει λίγο γάλα», όπως είπε χαρακτηριστικά. Επιχειρώντας να απορρίψει τα όσα αναφέρει στο επίμαχο άρθρο ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο κ. Χριστοδούλου απέκτησε τρία παιδιά με τη «Σάντη», ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου ανέφερε με μια δόση ειρωνείας τα εξής: «Δεν ξέρω πόσα μωρά έχω τώρα. Επισήμως, στα χαρτιά, έχω τρία. Αν υπάρχουν άλλα πέντε ή έξι, δεν τα γνωρίζω».

Ακολούθως διευκρίνισε ότι η μητέρα των παιδιών του δεν είναι το πρόσωπο που αναφέρεται ως «Σάντη». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είναι διατεθειμένος να δώσει δείγμα DNA για να διαπιστωθεί πόσα παιδιά έχει.

Σε σχέση με την ταυτότητα του προσώπου πίσω από το όνομα «Σάντη», ο κ. Χριστοδούλου δήλωσε ότι έχει υποψίες, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει κάποιον. Για τα κίνητρα πίσω από τις συγκεκριμένες αναφορές, σημείωσε πως «δεν μπορεί να είναι τόσο αρρωστημένος» ώστε να κατανοήσει τη σκέψη που οδήγησε σε αυτές τις δηλώσεις.

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές περί «Αδελφότητας των Ροδοσταύρων» στο δημοσίευμα Δρουσιώτη, ο πρώην δικαστής έκανε αναφορά στις ταινίες «Νονός 1 & 2», ενώ με χιουμοριστικό ύφος εξέφρασε παράπονο ότι όσοι τον γνωρίζουν δεν του φιλούν το χέρι, ενώ θα έπρεπε «αφού είναι πιο ψηλά από τους “νονούς” των ταινιών». Διερωτήθηκε δε εάν «θα είχα τέτοια δύναμη και δεν θα το γνώριζα».

Όσον αφορά τη σχέση του με τον Μακάριο Δρουσιώτη, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι δεν τον γνωρίζει προσωπικά και ότι το μόνο που γνωρίζει είναι η ιδιότητά του ως δημοσιογράφου, καθώς και την υπόθεσή του με την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Σε ερώτηση για τις επόμενες ενέργειές του, ο συνταξιούχος δικαστής δήλωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε αίτηση για αναγκαστική νοσηλεία, κάνοντας λόγο για ψυχικά ανισόρροπους, εννοώντας όπως φαίνεται τον δημοσιογράφο.

Κλείνοντας, σχολίασε: «Είμαι 73 χρονών. Έκατσα να ακούω ότι έκανα κοπελλούθκια και ότι τύπωσα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ; Τι να σας πω;».

