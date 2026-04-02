ΔΗΣΥ για υπόθεση Δρουσιώτη: Όντως υπάρχει στην Κύπρο «Αδελφότητα», αποτελείται από ΑΚΕΛ, Οδυσσέα, ΑΛΜΑ και Βολτ

Ο ΔΗΣΥ ζητά να διερευνηθούν οι καταγγελίες και οι ισχυρισμοί του υποψηφίου του ΒΟΛΤ, αφήνοντας αιχμές για ιδιοτέλεια ενόψει βουλευτικών εκλογών

Άμεση κατάθεση στοιχείων στις αρμόδιες Αρχές και πλήρη διερεύνηση των δημόσιων καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη ζητά ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ο οποίος τονίζει ότι πάγια θέση του είναι πως κάθε ισχυρισμός πρέπει να εξετάζεται θεσμοθετημένα και συντεταγμένα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, ο ΔΗΣΥ ανεβάζει κατακόρυφα τους πολιτικούς τόνους, εξαπολύοντας επίθεση κατά του ΑΚΕΛ, του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, του Άλμα και του Volt, τους οποίους χαρακτηρίζει ως «αδελφότητα» που, όπως αναφέρει, επιδιώκει συστηματικά να προκαλέσει χάος και αποσταθεροποίηση της χώρας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ανακοίνωση ΔΗΣΥ για υπόθεση Μακάριου Δρουσιώτη

• Κατάθεση στοιχείων τώρα και πλήρης διερεύνηση

• ⁠Ο ΔΗΣΥ είναι απέναντι από την «Αδελφότητα» του ΑΚΕΛ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ΑΛΜΑ και Βολτ που επιδιώκουν συστηματικά να προκαλέσουν χάος και αποσταθεροποίηση της χώρας

Πάγια θέση του ΔΗΣΥ είναι η πλήρης διερεύνηση όλων των καταγγελιών και ισχυρισμών, οι οποίοι την ίδια ώρα πρέπει να καταγγέλλονται και να εξετάζονται θεσμοθετημένα και συντεταγμένα από τις Αρχές.

Τα όσα καταγγέλλει δημοσίως ο υποψήφιος του ΒΟΛΤ, Μακάριος Δρουσιώτης, θα πρέπει να τα καταθέσει στις Αρμόδιες Αρχές. Θα έπρεπε ήδη να το είχε πράξει.

Κατηγορίες, ισχυρισμοί και τοποθετήσεις που παραμένουν να αιωρούνται και δεν κατατίθενται στις Αρχές μετατρέπονται σε λασπολογία και φαιδρότητες για πολιτική / προεκλογική ή άλλη εκμετάλλευση. Ειδικά από όσους δηλώνουν ότι γνωρίζουν εδώ και χρόνια αλλά δημοσιοποιούν δύο μήνες πριν τις εκλογές. Ιδιοτέλεια και διαφάνεια δεν συμβαδίζουν.

Ασχέτως στοιχειοθέτησης ή μη της κάθε κατηγορίας, υπάρχει παράλληλα και ένα πελώριο πολιτικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να σημειώσουμε.

«Αδελφότητα» στην Κύπρο όντως υπάρχει. Και αποτελείται από ΑΚΕΛ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το ΑΛΜΑ και το Βολτ. Η οποία «αδελφότητα» πρέπει να σταματήσει να παίζει το επικίνδυνο παιγνίδι της σπίλωσης ανθρώπων και θεσμών που οδηγεί σε μια κοινωνία λασπολογίας, μηδενισμού και ισοπέδωσης επιδιώκοντας συστηματικά να προκαλέσουν χάος και αποσταθεροποίηση της χώρας.

Πρόκειται για μια φαιδρή τακτική, η οποία συμβαίνει στον τόπο μας εδώ και χρόνια, πάντοτε από άτομα που έχουν προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες. Που επενδύουν στην εικόνα χάους για να υπηρετήσουν τις φιλοδοξίες αυτές. Το δε ΑΚΕΛ πάντοτε σπεύδει να ταυτιστεί με νοσηρές τακτικές για να επωφεληθεί εκλογικά.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι απέναντι από όσους επιδιώκουν συστηματικά να προκαλέσουν χάος και αποσταθεροποίηση της χώρας. Σε τέτοιες ταραγμένες περιόδους, το τίμημα του λαϊκισμού το οποίο θα κληθεί να πληρώσει η χώρα μας θα είναι τεράστιο.

 

