«Πανικοβλημένος ο ΔΗΣΥ»: Άμεση η απάντηση του ΑΚΕΛ στην Πινδάρου για υπόθεση Δρουσιώτη

Σχεδόν άμεση ήταν η απάντηση του ΑΚΕΛ στον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος σε ανακοίνωσή του, με φόντο τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «υπάρχει “αδελφότητα” στην Κύπρο και αποτελείται από ΑΚΕΛ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το ΑΛΜΑ και το Βολτ».

Στην απάντησή της η Εζεκία Παπαϊωάννου αναφέρει ότι η ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού «φανερώνει πανικό και το ερώτημα είναι γιατί».

«Σε κάθε περίπτωση, το ΑΚΕΛ επιμένει στο αυτονόητο: πλήρη διερεύνηση όλων των καταγγελιών. Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει επίσης το αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση του κατασκοπευτικού μαύρου βαν», προστίθεται στην ανακοίνωση του κόμματος της Αριστεράς.