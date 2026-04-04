«Ασφυκτιά η Κύπρος»: Το Volt καλεί την κυβέρνηση για λήψη μέτρων κατά της κλιματικής κρίσης και της σκόνης - Τι προτείνει

Μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης καλεί την κυβέρνηση να λάβει το Volt Cyprus, με αφορμή το έντονο επεισόδιο ατμοσφαιρικής σκόνης που πλήττει την Κύπρο από προχθές το απόγευμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κινήματος, σε αρκετές περιοχές του νησιού καταγράφονται πολύ υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, ενώ η ορατότητα έχει αισθητά περιοριστεί. Όπως επισημαίνεται, η έκθεση σε τέτοιες συνθήκες επιβαρύνει την υγεία, ιδιαίτερα το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα, με μεγαλύτερο κίνδυνο για παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους και άτομα με άσθμα, χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα.

Το Volt Cyprus σημειώνει ότι ελάχιστα πράγματα μπορούν πλέον να γίνουν για τον μετριασμό του πραγματικού αντίκτυπου της περιβαλλοντικής καταστροφής που βιώνει η ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία ανήκει η Κύπρος. Τονίζει, ωστόσο, ότι παρότι η χώρα δεν μπορεί από μόνη της να αποτρέψει ένα διασυνοριακό επεισόδιο σκόνης, «μπορεί όμως και οφείλει» να μειώσει την έκθεση του πληθυσμού, να εφαρμόσει ισχυρά μέτρα δημόσιας υγείας και να περιορίσει τις δικές της τοπικές πηγές σκόνης και επαναιώρησης, ώστε να μην επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνει το κόμμα περιλαμβάνονται η αύξηση των χώρων πρασίνου, η παρόδια δεντροφύτευση και η εδαφοκάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερης ελεύθερης γης με καλλιέργειες ή άγρια βλάστηση, ως παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της τοπικής σκόνης και της επαναιώρησης σωματιδίων.

Παράλληλα, το Volt Cyprus αναφέρει ότι, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, η επιστήμη συνδέει τέτοια φαινόμενα με την υποβάθμιση και εγκατάλειψη της γης, την ερημοποίηση, τη λειψυδρία, τις μη βιώσιμες χρήσεις γης και νερού, καθώς και με την κλιματική κρίση, η οποία επιδεινώνει την ξηρασία και ενισχύει τις συνθήκες που ευνοούν τη δημιουργία και μεταφορά σκόνης.

Προσθέτει ακόμη ότι παράγοντες όπως οι πόλεμοι και η παρατεταμένη αστάθεια επιδεινώνουν το πρόβλημα, καθώς καταστρέφουν υποδομές, οδηγούν σε εγκατάλειψη γης και επιταχύνουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Καταληκτικά, το κίνημα υπογραμμίζει ότι πλέον «δεν υπάρχει επιλογή» από το να στηρίζονται διεθνείς πολιτικές για την κλιματική δράση, την αποκατάσταση οικοσυστημάτων, την προστασία του εδάφους και του νερού και την αντιμετώπιση της υποβάθμισης γης. Την ίδια ώρα, επισημαίνει την ανάγκη για περιφερειακή συνεργασία, ώστε να ενισχυθούν η πρόγνωση, η έγκαιρη προειδοποίηση, η επιστημονική παρακολούθηση και οι παρεμβάσεις αποκατάστασης στις περιοχές που λειτουργούν ως πηγές σκόνης.