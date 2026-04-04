ΠτΔ: Επενδύουμε στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις προσπάθειες αναβάθμισης της Εθνικής Φρουράς αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του με αφορμή την επίσκεψή του στο Φυλάκιο «Αλεύκα» της Εθνικής Φρουράς, στον Πύργο Τηλλυρίας, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και σε θέματα επικαιρότητας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρα που βρίσκεται υπό κατοχή σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση της αποτρεπτικής της ισχύος.

Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των στελεχών της Εθνικής Φρουράς, σημειώνοντας ότι, μετά από ενέργειες της Κυβέρνησης, στελέχη της Εθνικής Φρουράς έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται και σε στρατιωτικές ακαδημίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση σημαντικών στρατιωτικών υποδομών, όπως της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» και της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου», υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας συνδέεται άμεσα και με την αναβάθμιση της διεθνούς υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τόνισε, τέλος, ότι για τη διακυβέρνηση η ενίσχυση της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, όχι μόνο σε επίπεδο δηλώσεων αλλά με συγκεκριμένες πράξεις και πολιτικές.

Εξάλλου την υπερηφάνεια που αισθάνεται για το επίπεδο της Εθνικής Φρουράς εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος επισκέφθηκε το φυλάκιο «Αλεύκα» της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή Πύργου Τηλλυρίας, με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα.

Απευθυνόμενος στους οπλίτες και αξιωματικούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι αποφάσισε να πραγματοποιήσει την επίσκεψη στο συγκεκριμένο φυλάκιο, παρόλο που συνήθως οι επισκέψεις γίνονται σε στρατόπεδα κοντά στη Λευκωσία, ώστε να μεταφέρει από κοντά τις ευχές της Πολιτείας για τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, σημειώνοντας ότι «η Ανάσταση είναι η πιο σημαντική γιορτή της Χριστιανοσύνης».

Εξέφρασε επίσης τις θερμές ευχαριστίες της Πολιτείας προς τους στρατιώτες και τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς για την υπηρεσία τους, τονίζοντας ότι «είμαστε περήφανοι για την Εθνική Φρουρά, είμαστε περήφανοι για όλους εσάς». Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στη δική του στρατιωτική θητεία, σημειώνοντας ότι υπηρέτησε για 26 μήνες και ότι πολλές φορές τότε είχε αναρωτηθεί για τη σημασία της στρατιωτικής υπηρεσίας, επισημαίνοντας πως «θα καταλάβετε τη σημασία της υπηρεσίας σας πολύ περισσότερο μετά που θα ολοκληρωθεί η θητεία σας».

Τόνισε ακόμη ότι η Κύπρος είναι μια χώρα υπό κατοχή και βρίσκεται σε περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, ενώ ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το κράτος. Όπως ανέφερε, η προτεραιότητα αυτή ξεκινά από την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην ασφάλεια και την εκπαίδευση των στελεχών, στην αναβάθμιση των όρων εργοδότησης των Συμβασιούχων Οπλιτών, καθώς και στην αναβάθμιση των υποδομών, των βάσεων και των εξοπλισμών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, σημειώνοντας ότι μπορεί να μην οδήγησε στον αρχικό στόχο, αλλά οδήγησε στη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ό,τι πιο σημαντικό διαθέτουμε και η ύπαρξη και αναβάθμισή της περνά μέσα και από την Εθνική Φρουρά».

Κλείνοντας, ανέφερε ότι ένιωθε ιδιαίτερα περήφανος για την Εθνική Φρουρά και όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών, κατά τις επισκέψεις του σε χώρες της περιοχής, όπου γινόταν αναφορά στο υψηλό επίπεδο των στελεχών της Εθνικής Φρουράς στο πλαίσιο κοινών ασκήσεων με άλλες χώρες.

Τέλος, ευχήθηκε σε όλους «Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση», ευχαριστώντας τους για την προσφορά τους προς την πατρίδα και ευχόμενος κάθε επιτυχία στους στόχους τους μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας, επισημαίνοντας ότι τότε θα αντιληφθούν ακόμη περισσότερο τη σημασία της υπηρεσίας τους, ιδιαίτερα όσοι υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές της Κύπρου.