Χριστοδουλίδης: Στην ατζέντα της συνάντησης με Έρχιουρμαν το οδόφραγμα στα Κόκκινα - Τι είπε για ΜΟΕ

Χριστοδουλίδης: Στην ατζέντα της συνάντησης με Έρχιουρμαν το οδόφραγμα στα Κόκκινα - Τι είπε για ΜΟΕ

«Πρωτίστως εκείνο που θα επιδιώξω να συζητηθεί είναι θέματα ουσίας, αλλά την ίδια στιγμή είμαι έτοιμος να συζητήσω και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Στην ατζέντα το θέμα του οδοφράγματος στα Κόκκινα, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι αποτελεί μία από τις προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Ερωτηθείς κατά πόσο το ζήτημα βρίσκεται στις συζητήσεις με την τουρκοκυπριακή πλευρά, δήλωσε ότι «είναι στην ατζέντα. Είναι μία από τις προτάσεις μας, αφορά μια περιοχή περίπου 4,6 χιλιομέτρων, η οποία θα βελτιώσει αφάνταστα την καθημερινότητα των πολιτών που ζουν στην περιοχή».

Πρόσθεσε ότι «είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θεωρώ ότι, αν θέλουμε να δούμε ουσιαστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, είναι μια κίνηση που μπορεί να γίνει από τουρκικής πλευράς».

Όπως σημείωσε, «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια θετική ανταπόκριση».

Αναφερόμενος στις επαφές του, είπε ότι «τη Δευτέρα θα έχω μια συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη», προσθέτοντας ότι «μια συνάντηση η οποία πρωτίστως εκείνο που θα επιδιώξω να συζητηθεί είναι θέματα ουσίας, αλλά την ίδια στιγμή είμαι έτοιμος να συζητήσω και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

