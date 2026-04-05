Με κρίσιμα θέματα η αυριανή τελευταία Ολομέλεια πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής

Μεταξύ άλλων, οι Βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν για τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια και τις 19 προτάσεις που αφορούν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και τις εκποιήσεις.

Με μεγάλη ατζέντα και σημαντικά θέματα θα συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην τελευταία νομοθετική Ολομέλεια πριν την αυτοδιάλυση του Σώματος, εν όψει Βουλευτικών Εκλογών στις 24 Μαΐου.

Μεταξύ άλλων, οι Βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν για τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια και τις 19 προτάσεις που αφορούν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και τις εκποιήσεις.

Επίσης, θα τεθούν προς ψήφιση οι προτάσεις των Βουλευτών σχετικά με την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, καθώς και το νομοσχέδια για την κοινωνική συμμετοχή, συμπερίληψη και ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρίες. Οι Βουλευτές θα κληθούν, επίσης, να ρυθμίσουν τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας.

Ακόμη, θα αποφασίσουν τι θα γίνει με δύο νόμους που αναπέμφθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, και συγκεκριμένα για τον περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών από τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Νόμος του 2026 και τον νόμο περί Προστασίας του Καταναλωτή.

