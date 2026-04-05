«Κλείδωσε» το ψηφοδέλτιο των Οικολόγων - Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι βουλευτές

Εγκρίθηκε σήμερα από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, έπειτα από πρόταση της Πολιτικής Επιτροπής και των Επαρχιακών Συνελεύσεων.

Το ψηφοδέλτιο αποτελείται από 56 υποψήφιες και υποψηφίους από διαφορετικά κοινωνικά και επαγγελματικά υπόβαθρα, με το Κίνημα να τονίζει τον πολυσυλλεκτικό και συμπεριληπτικό του χαρακτήρα, καθώς και την ανθρωποκεντρική του προσέγγιση.

Το Κίνημα σημειώνει ότι πληρούται η πρόνοια του καταστατικού για την ποσόστωση φύλου 40% (οι υποψήφιοι/ες είναι 43% γυναίκες και 57% άνδρες).



Το τελικό ψηφοδέλτιο ανά επαρχία διαμορφώνεται ως εξής:



Λευκωσία

Αριστοτέλους Χαράλαμπος

Γιάγκου Άδωνις

Δανιηλίδης Βαλέριος

Δημητρίου Σταυρούλα

Θεοφάνους Ανδρέας

Καραχάν Οζ

Κολά Μαρία

Λουκά Νικολέττα

Λυμπουρή Κοζάκου Έλενα

Μενελάου Μιχάλης

Οικονόμου Ιωάννης

Πετρίδου Στέλλα

Σακαδάκη Αλεξία

Ταλιώτης Παναγιώτης

Τριανταφυλλίδου Μαρία

Τσιμίλλης Κυριάκος

Χατζηστυλλή Αικατερίνη

Χρήστου Βιργινία

Χρίστου Ανδρέας



Λεμεσός

Διαμαντίδου Μαρία

Ιωαννίδης Γιαννάκης

Κορομπίντσεβα Όλγα

Κρίδη Μαρία

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Μαυρίκιος Αντρέας

Μοδέστου Χρίστος

Νικολαΐδης Ζήνωνας

Παπαβασιλείου Σταμάτης

Παπαδούρης Σταύρος

Πιερίδου Μόνικα

Τάλλης Μιχάλης



Πάφος

Ανδρέου Ειρήνη Ταμένου

Ευλαβής Ανδρέας

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Σταυρινίδης Φάνης

Χουσσέιν Μπισσάρα



Κερύνεια

Ευαγγέλου Γρηγόριος

Φουρουκλά Χρυστάλλα

Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος



Αμμόχωστος

Βουτουρής Πέτρος

Ηλιάδης Γεώργιος

Κυριάκου Κυριάκος

Μιχαήλ Χρύσω

Παναγή Παρουσία

Παράσχου Μιχάλης

Πιτσιλίδης Μιχαλάκης

Σάββα Χρύσω

Σταυρή Χατζηγιάννη Εύη

Χατζηγέρου Παντελάκης

Χρίστου Μυριάνα



Λάρνακα

Βιολάρη Κατερίνα

Ευαγγέλου Ιωάννης

Ηρακλέους Χαράλαμπος

Ιωσηφίδης Χρίστος

Παράσχου Λίζα

Πατάτα Αλεξία



Πρόκειται για 56 αξιόλογα πρόσωπα που διαθέτουν δημοκρατικό ήθος, αξίες και αρχές, κοινωνική προσφορά και έργο.