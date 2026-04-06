LIVE: Το Ιράν και οι ΗΠΑ έλαβαν σχέδιο εκεχειρίας δύο σταδίων, σύμφωνα με το Reuters - Νεκρός ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί η αυτοδιάλυση της Βουλής - Οι ημερομηνίες και τα θέματα

ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΙΑΚΩΒΟΥ

Header Image

Στην ατζέντα το καθεστώς εργοδότησης και ο αριθμός των κοινοβουλευτικών συνεργατών, αλλά και το ζήτημα των αγοραπωλησιών ακινήτων στην Κύπρο από υπηκόους τρίτων χωρών.

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης των εργασιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς η σημερινή συνεδρίαση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, πιθανόν να μην είναι η καταληκτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει εισήγηση για τη διεξαγωγή εμβόλιμης Ολομέλειας την Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026, καθώς και μιας επιπλέον συνεδρίασης στις 23 Απριλίου για την οριστική αυτοδιάλυση του σώματος. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει αυτή η παράταση είναι να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα από την πλειοψηφία του Σώματος κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Εάν η πρόταση εγκριθεί, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συζητηθεί το καθεστώς εργοδότησης των κοινοβουλευτικών συνεργατών και το θέμα των αγοραπωλησιών ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών. Σε αντίθετη περίπτωση, όλες οι νομοθετικές εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της σημερινής ημέρας.

Εφόσον η πλειοψηφία ανάψει το «πράσινο φως», η επίσημη αυτοδιάλυση της Βουλής θα μετατεθεί για τις 23 Απριλίου, σηματοδοτώντας την είσοδο στην τελική προεκλογική περίοδο.

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

