Ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί η αυτοδιάλυση της Βουλής - Οι ημερομηνίες και τα θέματα

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης των εργασιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς η σημερινή συνεδρίαση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, πιθανόν να μην είναι η καταληκτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει εισήγηση για τη διεξαγωγή εμβόλιμης Ολομέλειας την Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026, καθώς και μιας επιπλέον συνεδρίασης στις 23 Απριλίου για την οριστική αυτοδιάλυση του σώματος. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει αυτή η παράταση είναι να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα από την πλειοψηφία του Σώματος κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Εάν η πρόταση εγκριθεί, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συζητηθεί το καθεστώς εργοδότησης των κοινοβουλευτικών συνεργατών και το θέμα των αγοραπωλησιών ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών. Σε αντίθετη περίπτωση, όλες οι νομοθετικές εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της σημερινής ημέρας.

Εφόσον η πλειοψηφία ανάψει το «πράσινο φως», η επίσημη αυτοδιάλυση της Βουλής θα μετατεθεί για τις 23 Απριλίου, σηματοδοτώντας την είσοδο στην τελική προεκλογική περίοδο.