Χριστοδουλίδης: «Αισιόδοξος αλλά ρεαλιστής» πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εμφανίστηκε σήμερα αισιόδοξος, αλλά ταυτόχρονα και «απόλυτα ρεαλιστής», όπως ανέφερε, κατά την αναχώρησή του από το Προεδρικό για τη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, που πραγματοποιείται το απόγευμα στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στη Λευκωσία. Είπε πως πηγαίνει με πολιτική βούληση και πως "θα εξαντλήσουμε και την τελευταία πιθανότητα για να υπάρξει ελπίδα".

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση του με τον Τ/κ ηγέτη ως «συνέχεια» της πρόσφατης συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, εκείνη η συνάντηση ήταν «ιδιαίτερα εποικοδομητική και ενθαρρυντική για τα επόμενα βήματα», με κύριο στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. «Πηγαίνω πρωτίστως για να συζητήσω, να ανταλλάξω απόψεις για όλα όσα είχα συζητήσει με τον ΓΓ των ΗΕ», είπε, προσθέτοντας ότι «αν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιθυμεί να θέσει κάποια θέματα, πολύ ευχαρίστως θα τα συζητήσω».

Σε ερώτηση αν ο κ. Έρχιουρμαν είχε μοιραστεί μαζί του τα όσα είχε συζητήσει στη δική του συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τα ΗΕ μοιράστηκαν με τον κ. Έρχιουρμαν το περιεχόμενο, την ουσία της συζήτησης που είχα με τον ΓΓ στις Βρυξέλλες».

Ερωτηθείς αν μπορεί να υπάρξει χαραμάδα ελπίδας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θα εξαντλήσουμε και την τελευταία πιθανότητα για να υπάρξει ελπίδα. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή και πηγαίνω με πολιτική βούληση. Είμαι αισιόδοξος, οφείλω να είμαι αισιόδοξος, χωρίς να παραγνωρίζω δυσκολίες, προβλήματα και προκλήσεις, είμαι απόλυτα ρεαλιστής, αλλά πηγαίνω γιατί ξέρω πολύ καλά ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η συνάντηση θα λάβει χώρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα από δικής μας πλευράς, οι λειτουργοί του Τύπου, τα ΜΜΕ να είναι εκεί ως είθισται σε τέτοιες συναντήσεις».

ΚΥΠΕ