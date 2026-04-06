LIVE: Το Ιράν αρνήθηκε την εκεχειρία και κατέθεσε δική του πρόταση - Το «όχι» του Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Χριστοδουλίδης: «Αισιόδοξος αλλά ρεαλιστής» πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Είπε πως πηγαίνει με πολιτική βούληση και πως "θα εξαντλήσουμε και την τελευταία πιθανότητα για να υπάρξει ελπίδα".

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εμφανίστηκε σήμερα αισιόδοξος, αλλά ταυτόχρονα και «απόλυτα ρεαλιστής», όπως ανέφερε, κατά την αναχώρησή του από το Προεδρικό για τη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, που πραγματοποιείται το απόγευμα στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στη Λευκωσία. Είπε πως πηγαίνει με πολιτική βούληση και πως "θα εξαντλήσουμε και την τελευταία πιθανότητα για να υπάρξει ελπίδα". 

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση του με τον Τ/κ ηγέτη ως «συνέχεια» της πρόσφατης συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, εκείνη η συνάντηση ήταν «ιδιαίτερα εποικοδομητική και ενθαρρυντική για τα επόμενα βήματα», με κύριο στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. «Πηγαίνω πρωτίστως για να συζητήσω, να ανταλλάξω απόψεις για όλα όσα είχα συζητήσει με τον ΓΓ των ΗΕ», είπε, προσθέτοντας ότι «αν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιθυμεί να θέσει κάποια θέματα, πολύ ευχαρίστως θα τα συζητήσω».

Σε ερώτηση αν ο κ. Έρχιουρμαν είχε μοιραστεί μαζί του τα όσα είχε συζητήσει στη δική του συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, στη  Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τα ΗΕ μοιράστηκαν με τον κ. Έρχιουρμαν το περιεχόμενο, την ουσία της συζήτησης που είχα με τον ΓΓ στις Βρυξέλλες».

Ερωτηθείς αν μπορεί να υπάρξει χαραμάδα ελπίδας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θα εξαντλήσουμε και την τελευταία πιθανότητα για να υπάρξει ελπίδα. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή και πηγαίνω με πολιτική βούληση. Είμαι αισιόδοξος, οφείλω να είμαι αισιόδοξος, χωρίς να παραγνωρίζω δυσκολίες, προβλήματα και προκλήσεις, είμαι απόλυτα ρεαλιστής, αλλά πηγαίνω γιατί ξέρω πολύ καλά ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η συνάντηση θα λάβει χώρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα από δικής μας πλευράς, οι λειτουργοί του Τύπου, τα ΜΜΕ να είναι εκεί ως είθισται σε τέτοιες συναντήσεις». 

ΚΥΠΕ

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα