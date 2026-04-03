Καταγγελία Παπαδάκη κατά Δρουσιώτη για «ψευδείς ειδήσεις» και «πλαστά έγγραφα» - Αυτούσια η κατάθεσή του

Σε επίσημη καταγγελία εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη προχώρησε ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος τον κατηγορεί, μεταξύ άλλων, για δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και για καταρτισμό και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων σε σχέση με τα επίμαχα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.
Στην κατάθεσή του προς την αστυνομία, την οποία έδωσε προς δημοσιοποίηση, ο κ. Παπαδάκης ζητά την άμεση παράδοση των επίμαχων μηνυμάτων σε ηλεκτρονική μορφή για δικανικό έλεγχο, ενώ δηλώνει ότι ο ίδιος έχει ήδη παραδώσει τις τηλεφωνικές του συσκευές σε πραγματογνώμονα για ανεξάρτητη επιστημονική ανάλυση.
Διαβάστε αυτούσια την κατάθεση του: