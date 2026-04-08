«Τρύπες» στο ψηφοδέλτιο του Άλμα

Η απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του Άλμα να θέσει εκτός ψηφοδελτίου του Κινήματος τον Δημήτρη Παπαδάκη, λόγω των σε βάρος του καταγγελιών από τον Μακάριο Δρουσιώτη, αντί να κλείσει μία εκκρεμότητα, φαίνεται να προκαλεί νέες παρενέργειες αφού, πέραν της έντονης δημόσιας δυσαρέσκειας που εξέφρασε για την αποβολή του ο ίδιος ο Δημήτρης Παπαδάκης, έντονα δυσαρεστημένα και απογοητευμένα φέρονται και άλλα στελέχη της πολιτικής του Κίνησης Αιχμή, που συνεργάζονται προεκλογικά με το Κίνημα του τέως Γενικού Ελεγκτή. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», την απόφασή του να αποσυρθεί από το ψηφοδέλτιο του Άλμα στη Λεμεσό εξέφρασε ο Νίκος Στυλιανίδης που επίσης προέρχεται από την «Αιχμή». Ο Νίκος Στυλιανίδης θεωρεί άδικη και βεβιασμένη την απόφαση για αποκλεισμό του Δημήτρη Παπαδάκη και, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει πάρει τις αποφάσεις του τις οποίες αναμένεται να κοινοποιήσει στις αμέσως επόμενες ώρες. Η απόφαση του Νίκου Στυλιανίδη αυξάνει την πίεση και προς τα υπόλοιπα μέλη της Αιχμής που έχουν ενταχθεί στο Άλμα, τα οποία καλούνται να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν να συμπορεύονται με το Κίνημα ή θα διαφοροποιήσουν τη θέση τους.

Η απόφαση

Πάντως ο γραμματέας επικοινωνίας του Άλμα, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, σε χθεσινή τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του θέματος μέχρι το κλείσιμο του ψηφοδελτίου, σημειώνοντας πως «αν αλλάξει κάτι δραματικά τις επόμενες μέρες είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε». Ανέφερε ακόμη ότι η απόφαση για τον τελικό καταρτισμό του ψηφοδελτίου της Λευκωσίας θα ανακοινωθεί στις 18 Απριλίου.

Σε ερώτηση κατά πόσον η απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας λήφθηκε ομόφωνα, απάντησε πως η ψηφοφορία κατέληξε με 6 ψήφους υπέρ, 4 κατά και μία αποχή. Κληθείς να σχολιάσει γιατί το Άλμα προχώρησε άμεσα στην απόφαση για τον αποκλεισμό του κ. Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο, ανέφερε ότι «βρισκόμαστε σε μία διαρκή συνεδρία τις τελευταίες μέρες» και σημείωσε ότι η απόφαση του Κινήματος ήταν καθαρά πολιτική και όχι δικαστική, τονίζοντας ότι «εμείς δεν είμαστε δικαστήριο».

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του Κινήματος ότι «έχουμε πει από την πρώτη μέρα ότι κανένα από τα μηνύματα τα οποία εμφανίζουν τον κ. Παπαδάκη δεν είναι ποινικά κολάσιμο», προσθέτοντας ωστόσο πως, «επειδή πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση και θέλουμε ως Άλμα να μην υπάρχουν σκιές σε οποιαδήποτε υποψηφιότητα και την ίδια στιγμή να ζητάμε να διαλευκανθεί η υπόθεση, θεωρήσαμε ότι η απόσταση του Κινήματος ήταν επιβεβλημένη».

«Δεν με καλύπτει»

Σήμερα στις 11:00 ο κ. Παπαδάκης θα παραχωρήσει δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του επιστημονικού ελέγχου από τον δικανικό ανεξάρτητο πραγματογνώμονα, στις τηλεφωνικές συσκευές του. Έλεγχο που ζήτησε ο ίδιος στον απόηχο των καταγγελιών που διατυπώνει σε βάρος του ο δημοσιογράφος και ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης στην υπόθεση «Σάντη».

Μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Παπαδάκης είπε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, η σχετική έκθεσή του παραδόθηκε χθες και η πρώτη εικόνα από τον έλεγχο, όπως είπε, είναι «αυτή που ανέμενε», ενώ πρόσθεσε πως «δεν περίμενα να μου φυτέψουν τα μηνύματα στο κινητό».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι «είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα» και έκανε λόγο για «μια φάμπρικα κατασκευής μηνυμάτων εναντίον πολλών προσώπων που βρίσκονται στον δημόσιο βίο».