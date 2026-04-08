Live: Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο - Η Χεζμπολλάχ αναστέλλει τις επιθέσεις στο πλαίσιο της εκεχειρίας

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν είναι ένδειξη σοβαρότητας να ψηφίζονται 100 νόμοι την τελευταία στιγμή» - Ανησυχίες για την επόμενη βουλή

Βολές κατά βουλευτών για λαϊκισμό και αντισυνταγματικά νομοσχέδια - Ο Πρόεδρος καλεί τους πολίτες στην κάλπη και κάνει λόγο για «μετατόπιση ευθυνών» από την παρούσα Βουλή.

Τον προβληματισμό του για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής εξέφρασε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας παράλληλα την ευθύνη όλων ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Άσκησε επίσης κριτική στην παρούσα Βουλή για τον μεγάλο αριθμό των νομοθετημάτων που περνούν την τελευταία στιγμή, καθώς και το γεγονός ότι ψηφίζονται προτάσεις που είναι αντισυνταγματικές, όπως είπε. 

Μιλώντας το πρωί σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επιχειρηματικούς ηγέτες στο 16ο Nicosia Economic Congress, στη Λευκωσία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «ανησυχώ για την επόμενη Βουλή, αλλά η επόμενη Βουλή είναι ευθύνη όλων εμάς. Άλλο να λέμε ότι ανησυχούμε και το τι πράττουμε για να μη φτάσουμε σε μια δύσκολη κατάσταση των πραγμάτων».

Ο Πρόεδρος άσκησε επίσης κριτική στη διαδικασία ψήφισης μεγάλου αριθμού νομοθετημάτων κατά την τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, σημειώνοντας πως «δεν γίνεται στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής να περνούν εκατό νομοθετήματα (με το σκεπτικό) ελάτε να τα ψηφίσουμε όλα πριν τις εκλογές. Έχω στο γραφείο απίστευτα νομοθετήματα που πέρασαν, τα οποία πρέπει να δω αν είναι αντισυνταγματικά ή αν δεν είναι, ποιά θα υπογράψω, ποιά θα στείλω πίσω», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «δεν είναι ένδειξη, λυπούμαι που το λέω, σοβαρότητας την τελευταία στιγμή να περνούμε εκατό νομοθετήματα. Ποιο μήνυμα στέλνουμε ως χώρα; Ήρθαν, δεν ξέρω πόσες προτάσεις για το θέμα των εκποιήσεων", ανέφερε, εκφράζοντας ανησυχία για τον τρόπο λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, είπε ότι «κάποτε νιώθω ότι περνούν προτάσεις οι οποίες γνωρίζουν ότι είναι αντισυνταγματικές απλά και μόνο για να έρθουν σε εμένα να τις στείλω στο δικαστήριο για να έχω εγώ την ευθύνη. Δεν έχω πρόβλημα, θα το κάνω όταν είναι αντισυνταγματικό, αλλά δεν γίνεται να περνούν προτάσεις οι οποίες γνωρίζουμε ότι είναι αντισυνταγματικές απλά για να βγούμε να πούμε στον κόσμο ότι ξέρετε προσπάθησα να σας προστατεύσω, σε εισαγωγικά σας προστατεύσω, αλλά η Κυβέρνηση δεν το υπογράφει», ανέφερε.

Καταληκτικά, υπογράμμισε την ευθύνη των πολιτών, σημειώνοντας ότι «έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ, κάθε ένας που εμάς που ψηφίζει στις εκλογές. Γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε στις εκλογές, γιατί αφορά το μέλλον της χώρας μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

