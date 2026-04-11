Η κυβέρνηση εκφράζει θλίψη για την τραγωδία στη Γερμασόγεια: «Αναγκαία η διερεύνηση των αιτιών και η απόδοση ευθυνών»

Η Κυβέρνηση εκφράζει βαθιά θλίψη για την τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στη Γερμασόγεια, με την κατάρρευση πολυκατοικίας και την απώλεια ανθρώπινων ζωών, αναφέρεται σε γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «η Πολιτεία θα σταθεί με έμπρακτη στήριξη στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων».

Παράλληλα αναφέρει ότι η πλήρης διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών της τραγωδίας, καθώς και η απόδοση ευθυνών όπου αυτές διαπιστωθούν και αποδειχθούν, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αποτροπή αντίστοιχων τραγωδιών στο μέλλον.