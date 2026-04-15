Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Την επόμενη εβδομάδα ενημερώνεται το Υπουργικό Συμβούλιο για την υπόθεση καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής είπε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πάει στο Υπουργικό για ενημέρωση.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ενημερώσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, το Υπουργικό Συμβούλιο για την υπόθεση των καταγγελιών του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη.

Σε δηλώσεις του στο Μαθιάτη, στο περιθώριο διάσκεψης Τύπου με θέμα «Πρεσβευτές για την Οδική Ασφάλεια» και ερωτηθείς αν συνεχίζει να εξετάζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης για ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για την υπόθεση των ισχυρισμών του κ. Δρουσιώτη, ο κ. Φυτιρής είπε ότι όλα θα εξαρτηθούν από την ενημέρωση που θα έχει από τον Αρχηγό Αστυνομίας για την εξέλιξη των ερευνών και των ανακρίσεων, και με βάση αυτά θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για να ληφθούν αποφάσεις για το αν απαιτείται ποινικός ανακριτής ανεξάρτητος για να συνεχίσει την υπόθεση.

Απαντώντας σε ερώτηση πότε αναμένεται να έχει αυτή την ενημέρωση από την Αστυνομία, ο Υπουργός είπε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πάει στο Υπουργικό για ενημέρωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟμακάριος δρουσιώτης

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα