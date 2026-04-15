Πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα στα κατεχόμενα σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Η διαδικτυακή «Bugün Kıbrıs» μετέδωσε τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2026 με δείγμα 500 ατόμων μέσω προσωπικών συνεντεύξεων.

Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ) συγκεντρώνει ποσοστό 32,99%, ενώ το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΚ) παραμένει στο 16,90%, με το ποσοστό των αναποφάσιστων να ανέρχεται στο 9,57%, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του τουρκοκυπριακού κέντρου «μελετών μετανάστευσης, ταυτότητας και δικαιωμάτων» (CMIRS). 

Η διαδικτυακή «Bugün Kıbrıs» μετέδωσε τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2026 με δείγμα 500 ατόμων μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. Η μελέτη αναδεικνύει σύμφωνα με τους συντάκτες της έντονη κρίση εμπιστοσύνης και εκπροσώπησης στην τ/κ κοινότητα.

Η διευθύντρια του CMIRS Μινέ Ιντζίρλι δήλωσε ότι «τα στοιχεία του Μαρτίου 2026 καταδεικνύουν σοβαρό πρόβλημα διακυβέρνησης και εκπροσώπησης», προσθέτοντας ότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινότητας θεωρεί ευρέως διαδεδομένες τη διαφθορά και το κομματικό πελατειακό σύστημα, ενώ αισθάνεται αποκλεισμένη από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Σε ό,τι αφορά τις εκλογικές προτιμήσεις, η έρευνα καταγράφει μετακίνηση ψήφων από το ΚΕΚ προς το ΡΤΚ, ωστόσο παράλληλα παρατηρούνται και απώλειες και από το ΡΤΚ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στη νέα «βουλή» αναμένεται να εισέρθουν το Κόμμα Αναγέννησης (ΚΑ), το Κόμμα του Λαού (ΚΛ), το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ) και το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΚ) ξεπερνώντας το «εκλογικό» μέτρο του 5%. Οι αναποφάσιστοι συγκεντρώνουν το ποσοστό 9,57%. 

ΚΥΠΕ

