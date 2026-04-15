Videogate: Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη - Την κατηγορεί για εκκωφαντική σιωπή μετά την αποκάλυψη της Black Cube

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η παρατεταμένη σιωπή της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη γύρω από τις αποκαλύψεις για το αποκαλούμενο videogate, με το ΑΚΕΛ να ανεβάζει τους τόνους. Μόλις λίγε ημέρες μετά τη δημόσια τοποθέτηση της εταιρείας Black Cube, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για το επίμαχο βίντεο, η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη απάντηση. Η στάση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εζεκία Παπαϊωάννοu, εγείρει σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας και λογοδοσίας. Το ΑΚΕΛ κάνει λόγο για κατάρρευση των κυβερνητικών ισχυρισμών περί εξωτερικών παρεμβάσεων, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις εκθέτουν την εκτελεστική εξουσία. Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο τις σχέσεις του προεδρικού περιβάλλοντος με οικονομικά συμφέροντα. Τέλος, το ΑΚΕΛ, ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και κατάθεση στοιχείων για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη παραμένει σιωπηλή πέντε ημέρες μετά τη δήλωση της Black Cube για το videogate. Και αυτή η σιωπή είναι εκκωφαντική.

Η ίδια η εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη για το γνωστό βίντεο με συνεργάτες του κ. Χριστοδουλίδη, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από τη διαρροή βρίσκονται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Καταρρέουν έτσι τα αφηγήματα της κυβέρνησης περί «υβριδικών πολέμων» και «ρωσικού δακτύλου» και μένουν έκθετοι όσοι τα επιστράτευσαν για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη.

Απέναντι σε αυτές τις αποκαλύψεις, ο κ. Χριστοδουλίδης εξακολουθεί να μην απολογείται στους πολίτες και να μην αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Δεν δίνει απαντήσεις για τις σχέσεις και τις διασυνδέσεις του περιβάλλοντός του με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, ούτε για τα σοβαρά ερωτήματα που εγείρονται γύρω από τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας.

Η κυβέρνηση επιμένει να παίζει κρυφτούλι με τη Βουλή και την κοινωνία για τον φορέα της Πρώτης Κυρίας. Οφείλει να σταματήσει άμεσα και να καταθέσει όλα τα στοιχεία για τις δωρεές, περιλαμβανομένων των εταιρειών δωρητών. Η συνέχιση της σιωπής απλώς εντείνει τα ερωτήματα και απαξιώνει τους θεσμούς.