Προεδρία της Δημοκρατίας: Ποιοι έχουν προοπτικές να ανέβουν στον λόφο το 2028

Μια δεύτερη ανάγνωση της δημοσκόπησης της Noverna για τον Απρίλιο καθιστά ευκρινές κάτι που στο πολιτικό σύστημα της Κύπρου υποβόσκει εδώ και χρόνια αλλά σπάνια καταγράφεται τόσο ξεκάθαρα: Μιλάμε για την πλήρη αποδιάρθρωση των παραδοσιακών κομματικών μπλοκ και την αδυναμία ανάδειξης ενός σαφούς φαβορί ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028. Σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές η έρευνα της Noverna έδειξε ότι ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ εμφανίζονται ουσιαστικά ισοδύναμοι, με 16,5% και 15,8% αντίστοιχα. Πίσω τους διαμορφώνεται ένα πολυκερματισμένο σκηνικό με το ΕΛΑΜ στο 9,9%, την Άμεση Δημοκρατία στο 9% και το ΑΛΜΑ στο 7,7%. Ωστόσο, το πιο κρίσιμο στοιχείο δεν βρίσκεται στα κομματικά ποσοστά αλλά στο γεγονός ότι σχεδόν ένας στους πέντε δηλώνει αναποφάσιστος ή αποχή (21...