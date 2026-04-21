Συνάντηση Έρχιουρμαν και Λακρουά στα κατεχόμενα για τα «τρέχοντα ζητήματα» - Δεν είχε ανακοινωθεί

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ για ειρηνευτικής αποστολές, Ζαν Πιερ Λακρουά είχε την Τρίτη στα κατεχόμενα ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν. Η συνάντηση έγινε μετά την συνάντηση του κ. Λακρουά με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και δεν είχε ανακοινωθεί νωρίτερα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, συζητήθηκαν «οι πρόσφατες εξελίξεις και τα τρέχοντα ζητήματα».

Παρών στην συνάντηση ήταν ο Χασίμ Ντιάν, Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και ο ειδικός εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά. Ο κ. Έρχιουρμαν δεν προέβη σε δηλώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ