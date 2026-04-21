Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Συνάντηση Έρχιουρμαν και Λακρουά στα κατεχόμενα για τα «τρέχοντα ζητήματα» - Δεν είχε ανακοινωθεί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν προέβη σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση.

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ για ειρηνευτικής αποστολές, Ζαν Πιερ Λακρουά είχε την Τρίτη στα κατεχόμενα ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν. Η συνάντηση έγινε μετά την συνάντηση του κ. Λακρουά με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και δεν είχε ανακοινωθεί νωρίτερα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, συζητήθηκαν «οι πρόσφατες εξελίξεις και τα τρέχοντα ζητήματα».

Παρών στην συνάντηση ήταν ο Χασίμ Ντιάν, Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και ο ειδικός εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά. Ο κ. Έρχιουρμαν δεν προέβη σε δηλώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΟΗΕΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣΟΥΝΦΙΚΥΠΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα