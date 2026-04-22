Χριστοδουλίδης στο Associated Press: «Δώστε ουσία στο άρθρο 42.7 της ΕΕ»

Την ανάγκη να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαφές επιχειρησιακό σχέδιο για το τι ακριβώς θα συμβεί αν κράτος-μέλος ζητήσει βοήθεια μετά από ένοπλη επίθεση, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενόψει της συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών στην Κύπρο.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο Πρόεδρος είπε ότι οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να δώσουν «ουσία» στο άρθρο 42.7 των ευρωπαϊκών συνθηκών, το οποίο προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να προσφέρουν συνδρομή «με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους» σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον εταίρου τους. Όπως υπέδειξε, η διάταξη αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ μέχρι σήμερα και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει προκαθορισμένος τρόπος αντίδρασης.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνέδεσε το θέμα με την πρόσφατη εμπειρία της Κύπρου, όταν τον προηγούμενο μήνα ζητήθηκε βοήθεια από ευρωπαϊκές χώρες ύστερα από πλήγμα drone σε βρετανική βάση στο νότιο τμήμα του νησιού.

Το drone πιστεύεται ότι είχε εκτοξευθεί από τον Λίβανο, ενώ στην ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου συνέδραμαν Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία και Πορτογαλία, αποστέλλοντας πλοία με δυνατότητες αντιμετώπισης drones. Ο Πρόεδρος τόνισε ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί και η σχέση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ με τις υποχρεώσεις των κρατών που είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΝΑΤΟ, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις ή συγκρούσεις αρμοδιοτήτων.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος ανέδειξε τη σημασία της στενότερης σύνδεσης της ΕΕ με τη Μέση Ανατολή, παρουσιάζοντας την κυπριακή προεδρία ως ευκαιρία για αναβάθμιση αυτής της συνεργασίας σε στρατηγικό επίπεδο. Επανέλαβε επίσης τη στήριξή του στον διάδρομο IMEC, που συνδέει Ινδία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη, ενώ στάθηκε και στην ανάγκη ενεργειακής διαφοροποίησης της ΕΕ, με αξιοποίηση και των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου.