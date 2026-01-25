Τελευταίο μίλι για Ηροδότου, ώρα για συλλογική προσπάθεια

***Παρόλο που στην ψηφοφορία των κρατών μελών επικράτησε η Γαλλία, τελικά θα πάει για δεύτερη ψηφοφορία η όλη διαδικασία, διότι ο Κ. Ηροδότου εξασφάλισε αρκετές ψήφους

***Χρειάζεται και πολιτική υποστήριξη η κυπριακή υποψηφιότητα, δεδομένου ότι ψηφίζουν τα κράτη μέλη στη βάση συνεννοήσεων

***Σε αυτό το γύρο, η διαδικασία περνά στους Μόνιμους Αντιπροσώπους στην ΕΕ και θα πρέπει να γίνει δουλειά και σε αυτό το επίπεδο

***Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν διορίζεται κατ’ ανάγκη αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους [..] αλλά κάποιος από τους υποψηφίους που έχει προτείνει το Συμβούλιο Εποπτών

***Η ανάδειξη Κύπριου Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα έδινε στην χώρα μας ουσιαστική φωνή στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα

kateliadi@politis.com.cy

Στηριζόμενοι στις πολύπλευρες σχέσεις που ανέπτυξε η Κύπρος στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια, και στην επιτυχία του τέως Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνου Ηροδότου, να επιλεγεί ως ένας από τους δύο καταλληλότερους για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), αρχίζει η τελική προσπάθεια για μια τεράστια επιτυχία της χώρας μας. Η θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αποτελεί έναν από τους πιο κεντρικούς και επιδραστικούς ρόλους στη ρυθμιστική αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Ρυθμιστικός ρόλος

Η ΕΑΤ είναι μια ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδρυθείσα μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση για να προωθήσει σταθερότητα, διαφάνεια και εναρμονισμένη εποπτεία στον τραπεζικό τομέα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Μέσω της διαμόρφωσης και εφαρμογής του «Ενιαίου Κανονιστικού Πλαισίου» (Single Rulebook) εξασφαλίζεται ότι οι τράπεζες υπόκεινται σε ένα κοινό σύνολο κανόνων, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των καταθετών και των αγορών συνολικά. Αυτή η εναρμονισμένη ρύθμιση μειώνει τις ανισότητες στην εποπτεία, αποτρέπει πρακτικές «κανονιστικού αρμπιτράζ» (εκμετάλλευση διαφορών στους κανόνες για ίδιο όφελος, εις βάρος της σταθερότητας του συστήματος) και συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση χρηματοπιστωτικών κινδύνων εντός της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών -που εδρεύει στο Παρίσι- ρυθμίζει τον τραπεζικό τομέα στην ΕΕ.

Πόστο ουσίας

Ο Πρόεδρος της ΕΑΤ, ως επικεφαλής της Αρχής και εκπρόσωπος σε θεσμικό επίπεδο, κατευθύνει τις πολιτικές αποφάσεις της, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εποπτών και επηρεάζει την ευρωπαϊκή τραπεζική ατζέντα σε θέματα όπως η ρύθμιση κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι πανευρωπαϊκές ασκήσεις «stress tests» και οι κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία καταθετών και καταναλωτών. Η θέση έχει ουσιαστική βαρύτητα όχι μόνον γιατί καθορίζει την κατεύθυνση των εποπτικών κανόνων που επηρεάζουν χιλιάδες τράπεζες σε 27 κράτη-μέλη, αλλά και γιατί ενισχύει τη δημόσια και διεθνή εικόνα της ΕΕ ως σταθερού χρηματοπιστωτικού πυλώνα.

Τόσο κοντά

Την πολύ σημαντική αυτή θέση, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, διεκδικεί με αξιώσεις ο Κύπριος Κωνσταντίνος Ηροδότου, τέως Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας μας. Είναι ο πρώτος Κύπριος που φθάνει τόσο κοντά στην ανάληψη ηγετικής θέσης σε ανώτατο ευρωπαϊκό τραπεζικό οργανισμό, με θεσμικό ρόλο στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρώπης. Ο τέως Κεντρικός Τραπεζίτης της Κύπρου κατάφερε με πολύ κόπο, μετά από αριθμό συνεντεύξεων, να εισέλθει στην μικρή λίστα των δύο τελευταίων υποψηφίων – ανθυποψήφιός του ο Γάλλος Francois Louis Michaud, νυν εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Τελικό στάδιο

Η όλη διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο. Με βάση πληροφορίες μας από Βρυξέλλες, το τελικό στάδιο αποτελείται από δύο φάσεις: συνέντευξη με την Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωκοινοβουλίου και μετέπειτα ψηφοφορία από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη συνέντευξη με την Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωκοινοβουλίου επικράτησε ο κ. Ηροδότου. Παρόλο, όμως, που στην ψηφοφορία των κρατών μελών επικράτησε η Γαλλία, τελικά θα πάει για δεύτερη ψηφοφορία η όλη διαδικασία, διότι ο Κωνσταντίνος Ηροδότου ήρθε μεν δεύτερος, ωστόσο πήρε αρκετές ψήφους σε σχέση με τον πρώτο Michaud. Γι αυτό και τώρα, στο τελευταίο μίλι, δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη της μια τέτοια υποψηφιότητα. Είναι η ώρα για σοβαρή εθνική προσπάθεια για εξασφάλιση στήριξης και από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Δηλαδή, αξιοποίηση των σχέσεων μας με άλλα κράτη, ώστε να υποστηρίξουν την κυπριακή υποψηφιότητα Ηροδότου – χαίρει εκτίμησης πανευρωπαϊκά από την περίοδο που ήταν Διοικητής της ΚΤΚ, αλλά χρειάζεται και πολιτική υποστήριξη η υποψηφιότητα δεδομένου ότι ψηφίζουν τα κράτη μέλη στη βάση συνεννοήσεων.

Πολυεπίπεδη προσπάθεια

Σύμφωνα με αξιωματούχο των Βρυξελλών που μίλησε στον «Π», ζητώντας να μην κατονομαστεί, η Γαλλία σε κρατικό επίπεδο δουλεύει πολύ για τον υποψήφιο τής χώρας της, δηλαδή υπουργοί κλπ μιλούν με πολλούς ομολόγους τους (συνήθης πρακτική). Σε αυτό το γύρο, η διαδικασία περνά στους Μόνιμους Αντιπροσώπους στην ΕΕ και θα πρέπει να γίνει δουλειά και σε αυτό το επίπεδο. Ενδεχομένως η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την χώρα μας να μπορέσει να διευκολύνει αυτή τη προσπάθεια για εμάς. Απόφαση θα ληφθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Διαδικασία

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν διορίζεται κατ’ ανάγκη αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Συμβούλιο των Υπουργών των κρατών-μελών) διορίζει επισήμως τον Πρόεδρο της ΕΑΤ από τους υποψηφίους που έχει προτείνει το Συμβούλιο Εποπτών. Αυτή η διοριστική απόφαση αποτελεί την τελική επιλογή για τη θέση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει επίσης - επικυρώνει/εγκρίνει την επιλογή και μπορεί να αναπτύξει δημοκρατικό έλεγχο της διαδικασίας. Στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου, πάντως, κάποιοι Κύπριοι Ευρωβουλευτές κάνουν συνεχείς προσπάθειες να βοηθήσουν.

Οφέλη για Κύπρο

Η ανάδειξη Κύπριου Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα έδινε στην χώρα μας ουσιαστική φωνή στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε μια περίοδο όπου οι τραπεζικοί κανόνες επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση πιο ισορροπημένων και αναλογικών ευρωπαϊκών τραπεζικών πολιτικών που είναι σημαντικό για τις μικρομεσαίες χώρες και τράπεζες της ΕΕ. Για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου, αυτό σημαίνει καλύτερη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων μικρότερων οικονομιών για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, δικαιότερους όρους πρόσβασης στη χρηματοδότηση και για τα νοικοκυριά, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και τη σταθερότητα του συστήματος. Θα είναι και παράδειγμα επιτυχίας στους νέους μας, ότι δηλαδή μπορούν να πετύχουν εάν θέσουν υψηλούς στόχους. Για την ίδια τη χώρα, ενισχύεται η αξιοπιστία, η επιρροή και η στρατηγική παρουσία της Κύπρου στην Ευρώπη. Η ανάδειξη Κύπριου στην Προεδρία της ΕΑΤ δεν θα είναι μόνο συμβολική, θα είναι μία ουσιαστική επένδυση στα οικονομικά συμφέροντα της Κύπρου και στον ρόλο της στο ευρωπαϊκό τραπέζι των αποφάσεων. Ακόμη, η ανάδειξη σε τόσο υψηλή θέση αναδεικνύει την ποιότητα της κυπριακής τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση επενδύσεων και περαιτέρω συμμετοχή της Κύπρου στους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς. Επιπλέον, θα είναι αναγνώριση των προσπαθειών για ανάδειξη της Κύπρου ως αξιόπιστου χρηματοοικονομικού και επενδυτικού προορισμού.

Πλούσιο βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο University College London (UCL) το 1996 με πτυχίο στα Οικονομικά με Διάκριση (First Class Honours) και πρώτο βραβείο στα Οικονομικά. Εργάστηκε για ένα διάστημα στο Παρίσι και το 2001 αποφοίτησε από το London Business School με Masters στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με Διάκριση (μεταξύ των καλύτερων 10% της χρονιάς). Στη συνέχεια, εργοδοτήθηκε από την UBS Investment Bank στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα, ήταν επικεφαλής στον Τομέα της Ναυτιλίας για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, ενώ παράλληλα διοικούσε και τον Τομέα Υποδομών, Παραχωρήσεων και Χρηματοδοτήσεων Έργων για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Τον Ιούνιο του 2014, αφού επιλέγηκε ως Επίτροπος Αποκρατικοποιήσεων μετά από διεθνή διαγωνισμό, επαναπατρίστηκε. Τον Μάρτιο του 2017 διορίστηκε ως Εκτελεστικός Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Διετέλεσε Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για μία θητεία (2019 – 2024). Στις 11 Απριλίου του 2025 ανέλαβε την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, η οποία, τον περασμένο Αύγουστο (2025), μετονομάστηκε σε CrediaBank.