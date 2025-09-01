Οι επενδυτές θα φύγουν σαν «πύραυλος»

Μάλλον χορτάσαμε από ξένους επενδυτές και μάλλον αρκετά ανεχτήκαμε τον τομέα των υπηρεσιών να έχει κέρδη. Αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει τόσο μέσα από τις συζητήσεις που έγινε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από τα δημοσιεύματα για ψαλίδισμα στις θέσεις εργασίας της BrainRocket στη Λεμεσό, όσο και με τα όσα συμβαίνουν με τη φορολογική μεταρρύθμιση. Ναι, υπάρχουν στρεβλώσεις που πρέπει να διορθωθούν. Αλλά δεν αρχίζεις από αυτές που ενδεχομένως να λειτουργούν ως βαλβίδες αποσυμπίεσης για τους επιχειρηματίες της χώρας. Πρώτα φτιάχνεις αυτά που τους ενοχλούν και μετά αποκτάς υπερεξουσίες και αυστηροποιείς τα φορολογικά. Διαφορετικά, υπάρχουν πορτοκαλιές και στη Βαλένθια...

Η είδηση πως μεγάλο μέρος του προσωπικού της BrainRocket, θα μεταφερθεί στη Βαλένθια της Ισπανίας, δεν προβλημάτισε αρκετά τη χώρα. Αντίθετα, αυτοί που πρέπει να προβληματιστούν επέλεξαν είτε να σιωπήσουν, είτε να «μοντάρουν» την εικόνα και να υποβαθμίσουν το γεγονός. Σε ιδιωτικές συνομιλίες, ακούστηκαν και τα περί ευκαιρίας για αγορά ακινήτου στη Λεμεσό. Ενδεικτικό πως η κυπριακή ελίτ, βλέπει ανταγωνιστικά τους ξένους και ντόπιους εργαζόμενους στις εταιρείες τεχνολογίας. Πως ακόμη και οι πολιτειακοί αξιωματούχοι, έχουν πρόβλημα που οι υπάλληλοι αυτών των εταιρειών κερδίζουν πολύ περισσότερα από αυτούς και πως ενοχλούνται που έπεσαν θέσεις στη σκάλα της «σημαντικότητας» και της αγοραστικής δύναμης.

Το αποτέλεσμα αυτής της κοντόφθαλμης αντίληψης αποτυπώθηκε και στη φορολογική μεταρρύθμιση. Που από σταδιακή όπως είχε εξαγγείλει ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, βρέθηκε μέσα στο κατακαλόκαιρο να προσπαθεί να τερματίσει τις όποιες χαλαρότητες (ίσως και παραθυράκια έχει το φορολογικό σύστημα) και να παρέχει εξουσίες που καθιστούν πανίσχυρο τον εκάστοτε έφορο Φορολογίας (ίσως και τον πολιτικό του προϊστάμενο). Χωρίς καν να έχει παρουσιαστεί ή να έχει συζητηθεί προηγουμένως! Οι πληροφορίες λένε πως ούτε καν οι αρχιτέκτονες της φορολογικής μεταρρύθμισης δεν συναινούν να τεθούν προς ψήφιση τα συγκεκριμένα νομοσχέδια τώρα. Το μόνο που θα πετύχουν, είναι να δοκιμάσουν την αξιοπιστία της χώρας, τη συναίνεση της Βουλής αλλά και να διακινδυνεύσουν και το ίδιο το εγχείρημα, που σε επίπεδο συντελεστών, σαφώς αποτελεί βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τις επιχειρήσεις.

Το θέμα όπως, δεν είναι απλά διαδικαστικό. Δείχνει έλλειψη κατανόησης των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όσοι δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Κύπρο. Που βλέπουν ως πρόκληση την αυστηροποίηση της νομοθεσίας, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απλοποιήσεις του φορολογικού συστήματος και ο διαχωρισμός των υποχρεώσεων σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, που πληροφορίες λένε πως θα έρθουν αργότερα από το Υπουργείο Εμπορίου! Χωρίς να έχουν καν πάρει μια εκσυγχρονιστική πορεία οι διαδικασίες και η ψηφιοποίηση στο Δημόσιο, ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη διαφάνεια και κατάλληλη εξυπηρέτηση. Αυτές τις αδυναμίες είναι που «μασκαρεύουν» τα όποια κίνητρα αλλά και χαλαρές φορολογικές πρακτικές, που έρχεται τώρα η κυβέρνηση να καταργήσει.

Εκτός βέβαια και αν η Πολιτεία θεωρεί πως αυτά τα κίνητρα είναι που τελικά μας εμποδίζουν από το να γίνουμε ένα αποτελεσματικότερο κράτος. Να τα καταργήσουμε, να εξαναγκαστούν να απλοποιήσουν και να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες. Διαφορετικά, θα δούμε τις ξένες επιχειρήσεις να παίρνουν το laptop τους και να φεύγουν σαν «πύραυλος» από το νησί για Ισπανία ή οπουδήποτε αλλού στην ΕΕ που τους ψάχνουν με το φανάρι. Ναι, θα αυξηθεί ο όγκος των διαθέσιμων ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση, και ναι, θα πέσουν και οι τιμές και θα επανέλθουν στην κορυφή της αγοραστικής πυραμίδας οι ανώτατοι αξιωματούχοι και οι τεχνοκράτες του Δημοσίου. Θα μειωθεί ωστόσο, το εισόδημα για πολλούς του ιδιωτικού τομέα, θα στείλει πολλούς Κύπριους και όχι μόνο τους «ξένους» στο εξωτερικό και θα δοκιμάσει τις αντοχές των δημοσίων οικονομικών και τη δυνατότητα του κράτους να στηρίζει ευάλωτες ομάδες και να προχωρεί με αναπτυξιακές δαπάνες. Αυτό θέλουμε;