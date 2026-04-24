Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Εντυπωσιάσαμε και τους ξένους δημοσιογράφους - Από vegan λουκκούμι Γεροσκήπου μέχρι... σιουσιούκκο στο brunch της κυπριακής Προεδρίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σιουσιούκκος, λουκούμι και παστελλάκι επιστρατεύτηκαν για να υποδεχθούν τους ξένους δημοσιογράφους στο συνεδριακό κέντρο, στο περιθώριο του συνεδρίου της ΕΕ, σε μια γευστική εμπειρία που κινήθηκε κάπου ανάμεσα στην παράδοση και στην… οδοντιατρική πρόκληση. Οι εικόνες, βεβαίως, βγήκαν ωραίες, με τα κυπριακά εδέσματα να «ποζάρουν» υπερήφανα μπροστά στους φακούς και τους φιλοξενούμενους να δοκιμάζουν με προσοχή, ίσως και λίγη περιέργεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις έμοιαζαν ελαφρώς «σφιγμένα», πιθανόν λόγω της πρώτης επαφής με τον ανεκπαίδευτο τσάρουκκα των αγαπητών συναδελφων.

Αν μη τι άλλο, οι Ευρωπαίοι φίλοι μας έμαθαν πολλά από τα μυστικά της κυπριακής κουζίνας. Κυρίως ότι απαιτείται τεχνική, υπομονή και, ιδανικά, γερή οδοντοστοιχία. 


 

 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα