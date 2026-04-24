Πού διαφημίζουν οι βουλευτές μας;

Κάποιοι υποψήφιοι Κύπριοι βουλευτές βάζουν τα διαφημιστικά μπάνερ τους σε ελληνικά σάιτ και όχι στα σάιτ που φιλοξενούν τις απόψεις και τις δραστηριότητες στην Κύπρο. Αν επιλέγουν να μπαίνουν μπάνερ στην Ελλάδα, είναι γιατί είναι πιο φθηνά; Η απάντηση είναι όχι. Μπαίνουν γιατί τα ελληνικά σάιτ έχουν μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα από Κυπρίους που ζουν στην Ελλάδα και σκέφτονται να ψηφίσουν; Και πάλιν όχι. Οι Κύπριοι της Ελλάδα διαβάζουν περισσότερο τα κυπριακά σάιτ σε ότι αφορά τις εξελίξεις στη νήσο. Οι Κύπριοι στην Ελλάδα αν μπουν από την Ελλάδα σε ένα σάιτ δεν βλέπουν το κυπριακό μπάνερ του βουλευτή. Το βλέπουν όσοι μπαίνουν από την Κύπρο στα ελληνικά σάιτ. Οπότε γιατί βάζουν μπάνερ; Είναι θέμα IQ. Το βάζουν γιατί νομίζουν ότι θα ξεγελάσουν τον γενικό ελεγκτή ο οποίος ήδη τους παρακολουθεί να παραβιάζουν συλλήβδην τη νομοθεσία για τα έξοδα της προεκλογικής.

