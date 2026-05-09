Πως θα ζήσουμε χωρίς Α. Χασαπόπουλο;

Θυμάστε τον κύριο Ανδρέα Χασαπόπουλο, που επί καιρώ παντοκρατορίας του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ήταν το πρωτοπαλίκαρο και δεξί του χέρι και στη συνέχεια όταν το «αφεντικό» του αποφάσισε να γίνει κομματάρχης για να «σώσει» τον τόπο, αυτοπαρουσιαζόταν ως το «δεύτερο βιολί» στο υπό σύσταση ΑΛΜΑ. Θυμάστε επίσης ότι ο κ. Χασαπόπουλος «αγκρίστηκε» κάποια στιγμή με τη μοιρασιά θέσεων και οφίκιων στο ΑΛΜΑ και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια, προχωρώντας σε σειρά αποκαλύψεων για τον χαρακτήρα, τις πρακτικές και το ήθος του πρώην «αφεντικού» του. Έτσι άρχισε να φλερτάρει με τον Φειδία, από εκεί πέρασε στο Σήκου Πάνω του Τορναρίτη και κάποια στιγμή χάθηκε. Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές, μας ενημέρωσε ότι επρόκειτο να κατέλθει υποψήφιος με το Πατριωτικό Κίνημα Λακεδαιμονίων, αλλά λόγοι υγείας τον παρεμπόδισαν τελικά. Κρίμα, ειλικρινά κρίμα. Είναι τεράστια απώλεια να χάνονται «πολιτικοί» τέτοιας εμβέλειας και κυρίως... σταθερότητας.

Κ. ΖΑΔΗΣ

 

