Τέλος το γύρισμα των χιλιομέτρων –Τι θα πρέπει να κάνουν όλα τα συνεργεία;

Ο ετήσιος τεχνικός έλεγχος απορρίφθηκε από τους υπουργούς Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γύρισμα των χιλιομέτρων στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων συνεχίζει να διαβρώνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει τη συμμετοχή συνεργείων, τα οποία θα πρέπει να καταγράφουν τα διανυθέντα χιλιόμετρα σε κάθε σημαντική υπηρεσία που παρέχουν.

Πιο συγκεκριμένα και παρά τα εργαλεία επαλήθευσης και την αυξημένη επαγρύπνηση των αγοραστών, η παραποίηση των διανυθέντων χιλιομέτρων παραμένει μάστιγα στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ακριβώς αυτή την έλλειψη ιχνηλασιμότητας επιδιώκει να αντιμετωπίσει η αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανονισμών τεχνικού ελέγχου οχημάτων. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το σχέδιο θέσης της σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους.

Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων, ένα αφορά την υποχρέωση καταγραφής της ένδειξης του χιλιομετρητή των αυτοκινήτων και των επαγγελματικών οχημάτων σε κάθε επίσκεψη που πραγματοποιούν οι ιδιοκτήτες τους στα συνεργεία.

Τα συνεργεία στην καρδιά του συστήματος

Η ιδέα είναι απλή! Σε κάθε επίσκεψη σέρβις ή επισκευής σε εξουσιοδοτημένο ή μη συνεργείο θα καταγράφονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα του οχήματος. Με αυτό τον τρόπο το γύρισμα των χιλιομέτρων θα γίνει πιο δύσκολο καθώς δεν θα μπορεί να αποκρυφθεί.

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων θα απαιτείται μόνο για παρεμβάσεις που υπερβαίνουν τη μία ώρα εργασίας. Συνεπώς, οι σύντομες επισκευές (αντικατάσταση τακακιών φρένων, αντικατάσταση φίλτρου κ.λπ.) δεν θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της απαίτησης…

Επίσης το κείμενο προβλέπει αίτημα προς του κατασκευαστές οι οποίοι θα πρέπει να καταγράφουν τα δεδομένα των διανυθέντων χιλιομέτρων σε μία εθνική βάση δεδομένων.

Το σχέδιο θέσης του Κοινοβουλίου πρέπει ακόμη να εγκριθεί από την Ολομέλεια σε συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Μαΐου. Εάν χορηγηθεί αυτή η έγκριση, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη σε τριμερή διάλογο πριν από την έγκριση της τελικής έκδοσης του κανονισμού.

Ο ετήσιος τεχνικός έλεγχος απορρίφθηκε από τους υπουργούς Μεταφορών της ΕΕ. Συνεπώς, η αποτελεσματική εφαρμογή των νέων υποχρεώσεων εξακολουθεί να εξαρτάται από το αποτέλεσμα αυτής της νομοθετικής διαδικασίας, το ακριβές χρονοδιάγραμμα της οποίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

