Μαζί με τον Σαββίδη θα αποχωρήσει και ο Αγγελίδης;

Έξι χρόνια μετά τον διορισμό του Γιώργου Σαββίδη στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα το ποιοι μεσολάβησαν για την επιλογή του. Η αλήθεια είναι ότι το ΑΚΕΛ δεν έφερε καμία ένσταση, εφόσον ο Νίκος Αναστασιάδης ικανοποίησε το αίτημά του να μην διορίσει στη θέση τον Ιωνά Νικολάου.

Ο κ. Σαββίδης σε λιγότερο από έναν χρόνο αποχωρεί από τη θέση του καθώς συμπληρώνει το 68ο έτος της ηλικίας του. Αυτό που αναμένεται με ενδιαφέρον είναι εάν μαζί με τον κ. Σαββίδη θα αποχωρήσει και ο Σάββας Αγγελίδης, ο οποίος μπορεί να παραμείνει στη θέση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα μέχρι και το 2042, οπότε και συνταξιοδοτείται. Η παραίτησή του θα διευκολύνει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να διορίσει νέα ηγεσία, μπας και η Νομική Υπηρεσία αποκτήσει την παλαιά της αίγλη. Εκτός, βεβαίως, αν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιλέξει να διορίσει τον κ. Αγγελίδη στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα.

ΜΧΣ