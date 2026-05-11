Μαζί με τον Σαββίδη θα αποχωρήσει και ο Αγγελίδης;

Έξι χρόνια μετά τον διορισμό του Γιώργου Σαββίδη στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα το ποιοι μεσολάβησαν για την επιλογή του. Η αλήθεια είναι ότι το ΑΚΕΛ δεν έφερε καμία ένσταση, εφόσον ο Νίκος Αναστασιάδης ικανοποίησε το αίτημά του να μην διορίσει στη θέση τον Ιωνά Νικολάου.

Ο κ. Σαββίδης σε λιγότερο από έναν χρόνο αποχωρεί από τη θέση του καθώς συμπληρώνει το 68ο έτος της ηλικίας του. Αυτό που αναμένεται με ενδιαφέρον είναι εάν μαζί με τον κ. Σαββίδη θα αποχωρήσει και ο Σάββας Αγγελίδης, ο οποίος μπορεί να παραμείνει στη θέση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα μέχρι και το 2042, οπότε και συνταξιοδοτείται. Η παραίτησή του θα διευκολύνει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να διορίσει νέα ηγεσία, μπας και η Νομική Υπηρεσία αποκτήσει την παλαιά της αίγλη. Εκτός, βεβαίως, αν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιλέξει να διορίσει τον κ. Αγγελίδη στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

