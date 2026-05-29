Το έκανε και αυτό ο Πρόεδρός μας

Η Ευρώπη εγκρίνει, η Κύπρος καθυστερεί Ομολογουμένως πρέπει να πιστωθεί και αυτό στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Είναι ο μοναδικός Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος συνεχίζει να τυγχάνει στήριξης από μη κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία συμμετέχουν -ακόμη- στην κυβέρνησή του. Και για αυτή την πρωτοτυπία έδειξε τον δρόμο ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ έμειναν εκτός της νέας σύνθεσης του κοινοβουλίου. Παρόλ’ αυτά, ο ΠτΔ επέλεξε να κρατήσει –τουλάχιστον προς το παρόν- τους τρεις υπουργούς που εκπροσωπούν τα δύο κόμματα. Από το Προεδρικό έριξαν, μάλιστα, την μπάλα σε ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ για να αποφασίσουν εάν θέλουν να αποχωρήσουν.

