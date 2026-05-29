Ο τελικός της ταλαιπωρίας»: 15 χιλιάδες φίλαθλοι στον ίδιο δρόμο για το ΓΣΠ

Σήμερα έχουμε τελικό κυπέλλου Κύπρου μεταξύ του Απόλλωνα και της Pafos FC. Εκείνο που δεν βγάζει καμιά λογική είναι ότι ο τελικός θα γίνει στο ΓΣΠ και θα πρέπει 15 περίπου χιλιάδες κόσμου να μετακινηθεί από την Πάφο και τη Λεμεσό, στον ίδιο δρόμο, για να πάνε στη Λευκωσία. Όλα αυτά γιατί κάποιοι φρόντισαν το υπερσύγχρονο γήπεδο που απέκτησε μόλις πρόσφατα η Λεμεσός να «σύρει στο πλύμμα» και να μην έχει επαρκή χωρητικότητα. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο σε όσους θα βρίσκονται στον δρόμο σήμερα το απόγευμα όπου αναμένεται να γίνει ο κακός χαμός και ειδικά στον ήδη επιβαρυμένο αυτοκινητόδρομο.

