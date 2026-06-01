Νικόλα, δεν γίνεται να τα θέλεις όλα...

Το ΔΗΚΟ, από τρίτη πολιτική δύναμη το 2021, υποχώρησε στην τέταρτη θέση στις πρόσφατες εκλογές καταγράφοντας ποσοστό 10%, που αντιστοιχεί σε 37.223 ψήφους, με αποτέλεσμα να απωλέσει μία βουλευτική έδρα. Πλέον, είναι το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, καθώς ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ έμειναν εκτός Βουλής.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, ο Πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, συναντήθηκε με τους αρχηγούς των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, Αννίτα Δημητρίου και Στέφανο Στεφάνου, ζητώντας τη στήριξή τους για την προεδρία της Βουλής! Ούτε καν να διερωτηθεί πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, εφόσον ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ βρίσκονται στην αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος συμμετέχει στη συγκυβέρνηση. Ο Νικόλας τα θέλει όλα: και την προεδρία της Βουλής και τα υπουργεία. Δεν γίνεται, όμως...

Αγαπητέ Νικόλα, με τις οκτώ ψήφους που διαθέτεις δεν περνάς στον δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας για την προεδρία της Βουλής και δεν πρόκειται κανένα άλλο κόμμα να σε στηρίξει, ούτε το ΕΛΑΜ ούτε το ΑΛΜΑ. Συνεπώς, κάνε δεύτερες και πιο ώριμες σκέψεις.

ΜΧΣ