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Εισηγήσεις για τις προεδρίες Επιτροπών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Για να βοηθήσουμε στις διεργασίες για τις προεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που θα δοθούν στο κάθε κόμμα, καταθέτουμε κάποιες εισηγήσεις:

Στο ΕΛΑΜ να δοθεί η Επ. Άμυνας (Χρ.Χρίστου) λόγω της ιδιαίτερης σχέσης του με την ΕΦ, της απέχθειας του προς τη φυγοστρατία και της προϋπηρεσίας του σε ένοπλες φρουρές, και η Επ.Περιβάλλοντος (Ευγ. Χαμπουλλάς) λόγω της γνωστής ευαισθησίας του στα αμπελοπούλια.

Στην ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, να δοθεί η Επ. Παιδείας και Πολιτισμού, (Δ. Μπάρος) λόγω άριστης γνώσης Ελληνικών, γενικότερου μορφωτικού επιπέδου και αγάπης προς τα θεία, και η Επ. Οικονομικών (Γ. Λαούρης), λόγω των ειδικών γνώσεων του σε θέματα χρηματιστηρίου και επενδύσεων.

Στο ΑΛΜΑ να δοθεί η Επ. Νομικών και Δικαιοσύνης (Οδ.Μιχαηλίδης) λόγω του απεριόριστου σεβασμού του προς τον θεσμό της δικαιοσύνης και το δικαστικό σώμα, και η Επ. Μεταφορών (Ειρ.Χαραλαμπίδου) λόγω των χιλιάδων χιλιομέτρων που διένυσε όλα αυτά τα χρόνια, πηγαίνοντας από κόμμα σε κόμμα. 

Κ. ΖΑΔΗΣ

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