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Αδιόρθωτοι εκεί στο ΚΥΠΕ

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Πραγματικά αδιόρθωτοι εκεί στο ΚΥΠΕ συνεχίζουν να εκτίθενται και να γελοιοποιούνται με τα εισαγωγικά στα οποία τοποθετούν σε καθετί που αφορά τα κατεχόμενα. Έτσι με αφορμή καταδίκη Ελληνοκύπριου που παρουσίασε στο οδόφραγμα παραποιημένο ασφαλιστήριο έγγραφο, μας ενημέρωσαν μεταξύ άλλων εκπληκτικών ότι, ο Ελληνοκύπριος «αλλοίωσε (ψευδοαλλοίωσε δηλαδή) τις ημερομηνίες» παλαιάς ασφάλειας του οχήματός του, ότι η «δικαστής» χαρακτήρισε το «αδίκημα» κυκλοφορίας «πλαστού εγγράφου» σοβαρό και τον έκρινε «ένοχο» καταδικάζοντάς τον σε «ποινή φυλάκισης» έξι μηνών. Πάλι καλά που δεν μας είπαν δηλαδή ότι ο Ελληνοκύπριος είναι ήδη στο σπίτι του γιατί η ποινή του είναι «ψευδοποινή» και η φυλακή στην οποία οδηγήθηκε, «ψευδοφυλακή»!

Κ. ΖΑΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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