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Το κουστούμι του Στέφανου που κέρδισε τις εντυπώσεις και το κομπλιμέντο του Οδυσσέα στην Χαραλαμπίδου!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Γεμάτοι χαμόγελα κατέφθασαν εντός της αίθουσας της Ολομέλειας οι βουλευτές για την τελετή διαβεβαίωσης τους. Ξεχώρισε η θερμή χειραψία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου. Μάλιστα με αφορμή του ότι σήμερα η Ομόνοια κλείνει 78 χρόνια ζωής, ιδιαίτερη αναφορά γινόταν στην πρωταθλήτρια Κύπρου. Μεταξύ άλλων δε, όταν ο κ. Δημητριου σχολίασε το κοστούμι του γ.γ του ΑΚΕΛ, με τον κ. Στεφάνου να απαντά πως ξέχασε να βάλει και την ανάλογη γραβάτα για τους εορτασμούς της «αγαπούλλας».

Τις εντυπώσεις επίσης έκλεψε και το κουστούμι της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία πήρε το κομπλιμέντο της από τον Οδυσσέα. Μάλιστα σχολιάστηκε το γεγονός ότι η ίδια ντύθηκε στα γαλάζια.

Γ.Χ

 

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