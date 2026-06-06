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Απίστευτο και όμως κυπριακό… - «Αποκλεισμένο» το Radisson

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Απίστευτο και όμως κυπριακό…

Ενώ ξεκίνησε η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος, το πολυτελές ξενοδοχείο Radisson Beach Resort, όπως και το Mercure στο δρόμο Λάρνακας–Δεκέλειας, παραμένουν επί της ουσίας «αποκλεισμένα», εξαιτίας των εργοταξίων που είναι σε εξέλιξη στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, στο πλαίσιο της Γ΄ φάσης ανακατασκευής του δρόμου. Ως εκ τούτου, όποιος επιθυμεί να επισκεφθεί τις εν λόγω μονάδες, θα πρέπει να διανύσει μία μεγάλη απόσταση γύρω από τα ξενοδοχεία και επιπλέον να διασχίσει χωματόδρομο. Μεγάλη ταλαιπωρία υπόκεινται οι ένοικοι των ξενοδοχείων, αφού για να μεταβούν στη στάση των λεωφορείων θα πρέπει, επίσης, να διανύσουν πεζοί μεγάλη απόσταση διαμέσου χωματόδρομου. Όσον αφορά, δε, τη μετάβαση τουριστικών λεωφορείων στα ξενοδοχεία για να μεταφέρουν ή να παραλάβουν τουρίστες, η δυσκολίες είναι φοβερές. Ο εργολάβος δεσμεύτηκε μέχρι τις 23 Ιουλίου να παραδώσει το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου. Ίδωμεν… Είναι, όμως, απαράδεκτο να υπάρχουν εργοτάξια μπροστά από ξενοδοχεία κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

 Β. Βας

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