Λεμεσός, άστεγοι και ανευθυνότητα!

Η Λεμεσός είχε τα προηγούμενα χρόνια σοβαρό πρόβλημα με αστέγους. Το πρόβλημα μειώθηκε αισθητά χάρη σε δομές που στήθηκαν και ειδικά στο πρόγραμμα Σχεδία του Δήμου Λεμεσού που λειτουργεί με φοβερά αποτελέσματα εδώ και χρόνια. Δεν λέμε ότι λύθηκε το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διάδοση ειδήσεων για νεκρούς αστέγους που πέθαναν σε ένα παγκάκι είναι το λιγότερο ανεύθυνες, όχι γιατί χαλούν την εικόνα της πόλης αλλά γιατί προκαλούν μια κοινωνική αναστάτωση και οργή εκεί που δεν υπάρχει θέμα. Και άντε ένας άνθρωπος έκανε λάθος και πόσταρε κάτι. Οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι δεν οφείλουν να ρωτούν πριν την αναδημοσίευση; Τι λέμε τώρα και εμείς!

Παζούρ.