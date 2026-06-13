O τραμπισμός στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

Οι προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών θέτουν μια διαδικαστική ρύθμιση ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας τους, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο ρόλος των προέδρων τους είναι σημαντικός, αν και έχουν υπάρξει αλλαγές με τις οποίες αφαιρούνται ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με την ουσία. Οι ενστάσεις για τις προεδρίες που πήρε το ΕΛΑΜ μπορεί να χαρακτηριστούν μερικώς υπερβολικές, αλλά και μερικώς δικαιολογημένες. Όχι γιατί το ΕΛΑΜ, ένα κόμμα των οκτώ βουλευτών, δεν έχει δικαίωμα να εισέλθει πιο βαθιά στο κοινοβουλευτικό έργο. Κυρίως προκαλεί αρνητικούς συνειρμούς η επιμονή του να έχει υπό την προεδρία του την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι σχήμα οξύμωρο, ένα κόμμα που δεν πιστεύει ότι το περιβάλλον είναι εκτεθειμένο σε τεράστιους κινδύνους, να απαιτεί την επιτροπή η οποία υποτίθεται θα είναι τα «αυτιά» και τα «μάτια» της Βουλής σε κάθε περιβαλλοντική αυθαιρεσία σε αυτό τον τόπο.

ΧΡγ