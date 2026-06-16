Τι λέει η Αστυνομία για τα εξώδικα

Σοβαρή είναι η καταγγελία του βουλευτή του ΑΚΕΛ Άριστου Δαμιανού ότι μέλη της Αστυνομίας προχωρούν σε ταυτοποίηση πολιτών και επίδοση εξωδίκων στα οδοφράγματα, χαρακτηρίζοντας, «παράνομη και έκνομη» αυτή την πρακτική και ότι δεν συνάδει με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία. Παρά την πρόθεση για να κληθούν στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο αρχηγός Αστυνομίας για να δώσουν εξηγήσεις, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ας τοποθετηθεί η Αστυνομία κατ' αρχήν εάν ισχύουν τα πιο πάνω, και κατά δεύτερον αν ισχύουν, στη βάση ποιας νομοθεσίας αποφασίστηκε και ποιος έδωσε τις οδηγίες.

ΠΥΡ