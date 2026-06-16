Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Τι λέει η Αστυνομία για τα εξώδικα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σοβαρή είναι η καταγγελία του βουλευτή του ΑΚΕΛ Άριστου Δαμιανού ότι μέλη της Αστυνομίας προχωρούν σε ταυτοποίηση πολιτών και επίδοση εξωδίκων στα οδοφράγματα, χαρακτηρίζοντας, «παράνομη και έκνομη» αυτή την πρακτική και ότι δεν συνάδει με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία. Παρά την πρόθεση για να κληθούν στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο αρχηγός Αστυνομίας για να δώσουν εξηγήσεις, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ας τοποθετηθεί η Αστυνομία κατ' αρχήν εάν ισχύουν τα πιο πάνω, και κατά δεύτερον αν ισχύουν, στη βάση ποιας νομοθεσίας αποφασίστηκε και ποιος έδωσε τις οδηγίες.

ΠΥΡ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα