Ο Σαββίδης και η Επ. Παιδείας

Κλείδωσε το θέμα με τις προεδρίες των επιτροπών της Βουλής και αύριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το θέμα, ποιος θα είναι ο πρόεδρος της κάθε επιτροπής. Στην Παιδείας, αφού αυτή παραμένει στο ΔΗΚΟ, ένα είναι το όνομα που ακούγεται και δεν είναι άλλο από αυτό του Χρύσανθου Σαββίδη. Ο κύριος Σαββίδης στο επάγγελμα είναι εκπαιδευτικός, σύμβουλος σπουδών και σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κόμματος του είναι διευθύνων σύμβουλος του Εκπαιδευτικού Κέντρου Σαββίδη. Χωρίς αυτό να αποτελεί καμία μομφή προς τον κ. Σαββίδη, ο οποίος μάλλον κάτι έκανε καλά για να επανεκλεγεί, είναι όμως ορθό της επιτροπής που ελέγχει και αποφασίζει, για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας να προεδρεύει ένα άτομο που εμπλέκεται επαγγελματικά με πανεπιστήμια;

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