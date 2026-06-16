Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ο Σαββίδης και η Επ. Παιδείας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κλείδωσε το θέμα με τις προεδρίες των επιτροπών της Βουλής και αύριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το θέμα, ποιος θα είναι ο πρόεδρος της κάθε επιτροπής. Στην Παιδείας, αφού αυτή παραμένει στο ΔΗΚΟ, ένα είναι το όνομα που ακούγεται και δεν είναι άλλο από αυτό του Χρύσανθου Σαββίδη. Ο κύριος Σαββίδης στο επάγγελμα είναι εκπαιδευτικός, σύμβουλος σπουδών και σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κόμματος του είναι διευθύνων σύμβουλος του Εκπαιδευτικού Κέντρου Σαββίδη. Χωρίς αυτό να αποτελεί καμία μομφή προς τον κ. Σαββίδη, ο οποίος μάλλον κάτι έκανε καλά για να επανεκλεγεί, είναι όμως ορθό της επιτροπής που ελέγχει και αποφασίζει, για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας να προεδρεύει ένα άτομο που εμπλέκεται επαγγελματικά με πανεπιστήμια;

Γ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα