Ευχάριστα νέα για την Μπόνι Τάιλερ: Ξύπνησε μετά από 5 εβδομάδες σε τεχνητό κώμα

Ύστερα από πέντε εβδομάδες, η βρετανίδα τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ ξύπνησε από το τεχνητό κώμα, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός της.

«Η Μπόνι δεν βρίσκεται πλέον σε κώμα, αλλά παραμένει σοβαρά άρρωστη και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) νοσοκομείου στην Πορτογαλία», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ο εκπρόσωπος της Τάιλερ.

Οι θεράποντες ιατροί παραμένουν αισιόδοξοι πως η 75χρονη τραγουδίστρια - η οποία μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980 με την μπαλάντα «Total Eclipse of the Heart» - θα αναρρώσει πλήρως, αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ