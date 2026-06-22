Προτεραιότητες που πληρώνουμε ακριβά…

Δεν είναι στις προτεραιότητές μας ο αγωγός φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την Κύπρο, ξεκαθάρισε με συνέντευξή του στο Platts του S&P Global Energy o υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανού. «Δεν είναι κάτι που προωθούμε αυτή τη στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά…

Βέβαια, το «αυτή τη στιγμή» μεταφράζεται σε «από το 2018», καθώς τότε πρωτοπαρουσίασε την πρότασή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία η Energean. Τι έχει συμβεί από τότε, μαζί με τα επανειλημμένα «όχι» στην πρόταση;

Πληρώσαμε σχεδόν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τους ρύπους, αφού καίμε μαζούτ για να έχουμε ρεύμα.

Από το 2022, η Energean παράγει φυσικό αέριο στο Ισραήλ, καλύπτοντας μάλιστα το 40% της εγχώριας αγοράς.

Άρα θα μπορούσαμε να έχουμε πληρώσει πολύ λιγότερα πέναλτι για τους ρύπους, έχοντας πάρει αέριο από αυτό που ρέει τόσο κοντά μας στη γειτονιά. Να είχαμε γλυτώσει κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ως καταναλωτές. Αλλά, προφανώς, δεν είναι στις προτεραιότητές μας.

ΣΧ