Έσχατη συνάντηση στο γραφείο της Σεβγκιούλ

Έσχατη συνάντηση για τους αγνοουμένους στο γραφείο της Σεβγκιούλ. Εκεί ήθελε να την αποχαιρετήσει ο δημοσιογράφος Ανδρέας Παράσχος. Εκεί της έγραψε και το ύστατο χαίρε, με ένα σύντομο ποίημα:

Σεβγκιούλ, η πατρίδα που δεν είχαμε!

Σεβγκιούλ, η πατρίδα που μας έφτιαξε!

Σεβγκιούλ, η πατρίδα που χάσαμε!

Γιατί οι πατρίδες φτιάχνονται από αυθεντικούς ανθρώπους, από έρωτα για τους ανθρώπους!

Και η Σεβγκιούλ ήταν ένας έρωτας, μια αυθεντική πατρίδα!

Ανδρέας Παράσχος

Μαζί με τη Σεβγκιούλ ο Ανδρέας Παράσχος εργάστηκε άπειρες ώρες για τα θέματα των αγνοουμένων. Από κοινού συντόνισαν έρευνες, από κοινού με άρθρα τους άσκησαν πίεση σε κάθε είδους αρχή στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ώστε να κινηθούν διαδικασίες για εξεύρευση της τύχης των αγνοουμένων. Από κοινού τιμήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις έρευνες και την ανθρωπιστική τους δουλειά.

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