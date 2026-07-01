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Copernicus: Στα ύψη η θερμοκρασία των ωκεανών – Νέο ιστορικό ρεκόρ υπερθέρμανσης τον Ιούνιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη καταγράφτηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ, εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελ Νίνιο, που προστίθενται σε αυτές της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης της γης, ανακοινώνουν σήμερα το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής (C3S) και η διεύθυνση θαλασσών (Copernicus Marine) της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Κοπέρνικος.

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, που καλύπτουν τα δυο τρίτα της Γης, έφθασε τους 20,98° Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγραφτεί το 2024 (20,89° Κελσίου).Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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