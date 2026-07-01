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| Κύπρος

Έξι συλλήψεις σε επιχειρήσεις για ναρκωτικά, βία στην οικογένεια και παράνομη παραμονή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 38 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και οι πέντε καταγγελίες οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Έξι πρόσωπα συνελήφθησαν το βράδυ που πέρασε στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ανά το παγκύπριο για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, βία στην οικογένεια, και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 358 οχήματα και ελέγχθηκαν 440 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 46 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 234 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 19 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 13 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 38 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και οι πέντε καταγγελίες οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Επίσης προέκυψαν δύο  υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, έπειτα από προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 58 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν πέντε έλεγχοι οδηγών.

ΚΥΠΕ

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