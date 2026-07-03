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Συνεχίζει στη Βουλή ο Γιάννος Αφροδίσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο πλευρό της Αννίτας Δημητρίου παραμένει ο Γιάννος Αφροδίσης, ο οποίος θα συνεχίσει να εκτελεί καθήκοντα διευθυντή του γραφείου της προέδρου της Βουλής. Κατά την πενταετή παρουσία του στο αξίωμα δεν έχει απασχολήσει αρνητικά τη δημόσια σφαίρα, κινούμενος με διακριτικότητα, επαγγελματισμό και χωρίς εμπλοκή σε τοξικές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής δεν θεωρείται άσχετη με τη θετική αποτίμηση της συνολικής της παρουσίας στο δεύτερο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα, στην οποία συνέβαλε και το επιτελείο των στενών της συνεργατών. Θετικά αποτιμάται, επίσης, το γεγονός ότι ο Γ. Αφροδίσης διατηρεί επαφές με πρόσωπα που εμπλέκονται στις διεργασίες για το Κυπριακό, ανάμεσά τους και η κ. Μαρία Ολγκίν.

ΜΧΣ

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