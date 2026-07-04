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Το ΔΗΚΟ ποτέ δεν αλλάζει, κύριε Πρόεδρε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Προφανώς το ΔΗΚΟ δεν αλλάζει ρότα. Όποιο κυβερνητικό σχήμα στηρίζει, το κάνει με περισσό κομματικό θράσος. Γι' αυτό δεν προκάλεσε έκπληξη η επιστολή του κόμματος προς τον ΠτΔ, με την οποία επιχείρησαν να θέσουν εκ των προτέρων τις παραμέτρους της συνεργασίες τους με το Προεδρικό. Ο εκπρόσωπος προχθές δυσκολεύτηκε να μην πάρει θέση στο ερώτημα αν έχει ενοχλήσει την κυβέρνηση η διαρροή της επιστολής του προέδρου του ΔΗΚΟ. «Η επιλογή αυτού που το έχει διαρρεύσει δεν απασχολεί την κυβέρνηση» είπε, επιχειρώντας να πείσει ότι όλα όσα συμβαίνουν με τον συνέταιρο του Προέδρου, αποτελούν μια φυσιολογική πολιτική πρακτική! 

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