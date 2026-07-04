Πώς το ζευγάρι που αρραβωνιάστηκε στην κορυφή του Empire State Building ξεγέλασε την ασφάλεια (βίντεο)

Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, που φαίνεται να είχε προετοιμαστεστεί από καιρό, επέτρεψε στους δύο διάσημους «urban climbers» Άντζελα Νικολάου και Ιβάν Κουζνέτσοφ να φτάσουν μέχρι την κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη, όπου ανάρτησαν πανό, αρραβωνιάστηκαν και τελικά συνελήφθησαν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, οι Αρχές εκτιμούν ότι το ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε κενά στα μέτρα ασφαλείας και παρέμεινε κρυμμένο μέσα στο κτίριο όλη τη νύχτα, πριν ξεκινήσει την ανάβαση.

Οι δύο influencers, γνωστοί για τις επικίνδυνες αναρριχήσεις τους σε ουρανοξύστες ανά τον κόσμο, ανέβηκαν μέχρι τη βελόνα του εμβληματικού ουρανοξύστη, σε ύψος περίπου 440 μέτρων. Εκεί ξεδίπλωσαν ένα μαύρο πανό με το μήνυμα «Όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για τη δύναμη, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη», ενώ ο Κουζνέτσοφ έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Λίγες ώρες αργότερα οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ άλλων για διάρρηξη, έκθεση άλλων σε κίνδυνο και πρόκληση ζημιών. Αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστική επιτήρηση.

Κρύφτηκαν στο κτίριο πριν κλείσει

Όπως αναφέρει το CNN, οι δύο αναρριχητές εισήλθαν στο Empire State Building το βράδυ της Τρίτης ως απλοί επισκέπτες, αγοράζοντας εισιτήρια για το παρατηρητήριο του 86ου ορόφου.

Αφού πέρασαν από τον έλεγχο ασφαλείας, όπως όλοι οι επισκέπτες, παρέμειναν στο συγκρότημα του παρατηρητηρίου και, σύμφωνα με τις Αρχές, κρύφτηκαν σε χώρο συντήρησης πριν κλείσει το κτίριο για το κοινό.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να τους καταγράφει να βγαίνουν από καταπακτή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, κοντά στο παρατηρητήριο του 102ου ορόφου.

Έκοψαν λουκέτα για να φτάσουν στη βελόνα

Η πρόσβαση προς τη βελόνα του ουρανοξύστη προστατεύεται από μεταλλικά εμπόδια και ασφαλισμένες θύρες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κουζνέτσοφ χρησιμοποίησε εργαλεία για να χαλαρώσει τα μεταλλικά στηρίγματα που εμπόδιζαν τη διέλευση, ενώ στη συνέχεια το ζευγάρι παραβίασε δύο λουκέτα και πέρασε από διαδοχικούς χώρους περιορισμένης πρόσβασης μέχρι να φτάσει στην κεραία εκπομπής του κτιρίου.

Οι ερευνητές εξετάζουν αν είχαν επισκεφθεί το Empire State Building και στο παρελθόν, προκειμένου να μελετήσουν τη διαρρύθμιση και τα μέτρα ασφαλείας.

Η επιχείρηση των Αρχών

Το πρώτο τηλεφώνημα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έγινε λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν περαστικοί παρατήρησαν τους δύο αναρριχητές στην κορυφή του κτιρίου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κεραία εκπομπής του Empire State Building, η οποία εκπέμπει ισχυρά ραδιοκύματα, έπρεπε να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας για περίπου μισή ώρα, ώστε οι αστυνομικοί να μπορέσουν να προσεγγίσουν με ασφάλεια το ζευγάρι.

Μέλη της ειδικής μονάδας της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, φορώντας εξοπλισμό αναρρίχησης, ανέβηκαν εκατοντάδες μέτρα πάνω από το έδαφος για να τους ακινητοποιήσουν.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από την παραβίαση της πόρτας ασφαλείας στον 104ο όροφο προκλήθηκαν ζημιές που υπολογίζονται σε περίπου 2.000 δολάρια.

Εξετάζουν τα κίνητρα

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το ζευγάρι επιδίωκε να προσελκύσει τεράστια δημοσιότητα και να αυξήσει τα έσοδα από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο η ενέργεια να αποτελούσε μέρος της παραγωγής νέου ντοκιμαντέρ.

Ο συνήγορός τους υποστήριξε ότι οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν είναι υπερβολικές και δήλωσε πως η υπόθεση θα αντιμετωπιστεί στα δικαστήρια.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία της Νέας Υόρκης διαμήνυσε ότι η δίωξη στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως τέτοιες ενέργειες έχουν συνέπειες.

Εκπρόσωπος του Empire State Building χαρακτήρισε την ανάβαση «μη εξουσιοδοτημένη» και ευχαρίστησε την Αστυνομία για την επέμβασή της, διευκρινίζοντας ότι σε κανένα στάδιο δεν κινδύνευσαν οι επισκέπτες ή οι ένοικοι του κτιρίου.

Μετά την αποχώρησή τους από το δικαστήριο, οι δύο αναρριχητές κατευθύνθηκαν προς σταθμό του μετρό στο Μανχάταν. Εκεί, μπροστά στις κάμερες που τους ακολουθούσαν, σταμάτησαν στις σκάλες του σταθμού και αντάλλαξαν ένα παρατεταμένο φιλί.

Με πληροφορίες από CNN