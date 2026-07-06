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Η ημιμάθεια σε βίντεο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η νέα «μόδα», που επιτάσσει βουλευτές να ετοιμάζουν βιντεάκια για να εξηγούν τάχα τι αποφασίζεται ή δρομολογείται στις επιτροπές που συμμετέχουν, αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη για την ενημέρωση των πολιτών. Και αυτό, διότι, υπάρχουν περιπτώσεις νέων βουλευτών που εν αγνοία τους, παραπληροφορούν, καθώς δεν έμαθαν ακόμη βασικά στοιχεία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Όπως για παράδειγμα, ότι τα νομοσχέδια κατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία και οι προτάσεις νόμου από τους βουλευτές. Καλούνται, λοιπόν, να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη μελέτη και κατανόηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και λιγότερο στην παραγωγή βίντεο που, στην πράξη, δημιουργούν σύγχυση αντί να συμβάλλουν στην ενημέρωση των πολιτών.

ΜΧΣ

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