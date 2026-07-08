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Καθημερινό φαινόμενο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε όλη την Κύπρο, αλλά ειδικά στη Λεμεσό, οι εγκληματικές ενέργειες με επιθέσεις βομβών έχουν γίνει λίγο πολύ καθημερινό φαινόμενο. Αυτή τη φορά στόχος στη Λεμεσό, έγινε ο πολιτιστικός όμιλος «Το στέκι» που συνδέεται με την ΕΔΟΝ, της οποίας τα γραφεία είναι ακριβώς από πάνω. Δεν έχει ωστόσο ξεκαθαρίσει ακόμα αν πίσω από την εγκληματική ενέργεια κρύβονται και πολιτικά κίνητρα, με την Αστυνομία να μην μπορεί για την ώρα να αποκλείσει το οτιδήποτε. Στο κάδρο σίγουρα και οι δραστηριότητες του διαχειριστή του χώρου. Τα κλειστά κυκλώματα μία από τα ίδια. Δύο μοτοσικλέτες, κουκουλοφόροι και βόμβα χαμηλής ισχύος. Συνεχίζουμε και ελπίζουμε ότι... κάποτε να τους βρει η Αστυνομία.

Γ.Π.

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