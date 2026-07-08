Το εξευτέλισε ο... δούλος Ινφαντίνο

Δεν είναι έκπληξη το ότι ένας τύπος που νιώθει και νομίζει ότι είναι παγκόσμιος σερίφης παρενέβη και ακύρωσε κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ποδοσφαιριστής της χώρας του στο Μουντιάλ. Μπροστά σε όλα τα άλλα που κάνει άλλωστε ο, περί λόγου, Τραμπ, αυτό είναι απλό πταίσμα. Ούτε φυσικά είναι και έκπληξη ότι ο ανεκδιήγητος πρόεδρος της FIFA Ινφαντίνο, αντί να υπερασπιστεί το ποδόσφαιρο εφαρμόζοντας τους κανονισμούς, έσκυψε το κεφάλι δουλικά στον Τραμπ και έκανε το δικό του. Σε αυτό το Μουντιάλ κουμάντο κάνουν οι Αμερικανοί. Όλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους. Ακόμα και τα στάδια που γίνονται οι αγώνες στις ΗΠΑ είναι ακατάλληλα με τα πλείστα να μην είναι καν ποδοσφαιρικά. Σε άλλες περιπτώσεις οι διοργανώτριες χώρες για να πάρουν το ok της FIFA της εξαναγκάζονται σε επενδύσεις εκατομμυρίων, ενώ οι Αμερικανοί την έβγαλαν τζάμπα και με ό,τι είχαν πρόχειρο. Κάποιο… «ευάλωτο» κουμπί του Ινφαντίνο θα βρήκαν...

Κ. ΖΑΔΗΣ